Bewährter Marktführer bei Middleware bringt PSD2-Lösung auf den Markt, mit der europäische Banken die überarbeitete Payment Service Directive (Zahlungsdiensterichtlinie) besser einhalten können

Fiorano Software, ein bewährter Marktführer im Bereich Integrations-Middleware und API-Management, hat heute den Start von Fiorano PSD2 bekanntgegeben. Mit dieser Plattformlösung können Banken die Bestimmungen der Payment Service Directive (PSD2) der Europäischen Union besser einhalten. Fioranos End-to-End-PSD2-Lösung basiert auf der branchenweit führenden Infrastruktur für Banking-Integration und API-Management, die als Rampe für zukünftige Initiativen beim eDigital-Banking fungiert.

Die PSD2 gilt ab Januar 2018 für Banken in ganz Europa. Angesichts ernsthafter Konkurrenz durch FinTechs müssen die Banken außerdem die Online-Zahlungen und den Kontakt mit den Kunden verbessern sowie grenzüberschreitende Zahlungen sicherer gestalten. "Durch die Arbeit mit der Lösung PSD2 zusätzlich mit einer eng integrierten Plattform für API-Management und ESB kann Fiorano komplexe technische Details kaschieren sowie Zeit und Aufwand für die Compliance drastisch reduzieren", sagte Herr Atul Saini, CEO von Fiorano Software

Fiorano PSD2 stellt eine reibungslose Lösung dar, die sich in sämtliche führenden zentralen Banking-Plattformen integrieren lässt und innerhalb von Wochen implementiert werden kann. Banken können damit ihre PSD2-Strategie verfeinern und gleichzeitig Services an neue Ansprüche des digitalen Geschäfts angleichen. Fiorano PSD2 gibt Banken Funktionen zur Sicherung von APIs bei der Freigabe kritischer Kontoinformationen, bei der Vordefinition von Flows für typische Zahlungs-Szenarios, beim Anbieten detaillierter Transaktionsverläufe für sämtliche Aktivitäten auf dem Kundenkonto sowie bei der Erstellung vollständiger kryptografischer Ablaufverfolgungen jeder Transaktion mit detaillierten Protokollen an die Hand.

Über Fiorano: Fiorano wurde 1995 gegründet und ist ein bewährter Anbieter von Middleware für Unternehmensintegrationen, Hochleistungs-Messaging und verteilte Systemen. Fioranos innovative, ereignisgesteuerte SOA-Plattform integriert Anwendungen und komplexe Technologien in ein einziges Nervensystem für Unternehmen.

