20. November 2017: SAT.1 setzt auf Serie: Derzeit entsteht in Berlin die Pilotfolge für eine neue SAT.1-Prime-Time-Serie unter dem Arbeitstitel "Good Cop, Fat Cop". Vera Kasimir ("Volltreffer", "Nicht mit uns! Der Silikon-Skandal") und Patrick Kalupa ("Anna und die Liebe") sorgen darin als ungleiches Berliner Ermittlerduo für Recht und Ordnung.



SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Eigenproduzierte Serien mit uniquen, liebenswerten Charakteren prägen seit jeher das Profil von SAT.1. Unser Anspruch bei der Entwicklung neuer Serien ist klar: Wir wollen an die großen Erfolge der Vergangenheit anknüpfen. Mit unserer Krimi-Serie 'Einstein', die im Frühjahr 2018 in die zweite Staffel geht, ist uns das bereits gelungen. 'Good Cop, Fat Cop' überzeugt durch ein ungleiches, dafür oft komisches Ermittlerduo und spannende, pro Folge abgeschlossene Fälle. Parallel befinden wir uns derzeit in den letzten Zügen der Entwicklung für zwei weitere Prime-Time-Serien, deren Piloten Anfang 2018 gedreht werden sollen."



Zu "Good Cop, Fat Cop" (AT) :



Sie ist der Bulle, er ist das Mädchen: Mit unkonventionellen, aber umso erfolgreicheren Methoden sorgt Vera Kasimir als couragierte Kommissarin Johanna "Joe" Müller für Recht und Ordnung auf Berlins Straßen. Doch in den Chefetagen der Polizei stößt ihre Unangepasstheit auf wenig Gegenliebe und so wird ihr kurzerhand ihr hyperkorrekter Kollege Ralf Schulze (Patrick Kalupa) als Partner an die Seite gestellt. Wird Ralf, der frisch aus der Elternzeit zurück seinen Büroposten als Polizeisprecher gegen den Schichtdienst auf der Straße tauschen muss, das Temperament der ehrgeizigen Polizistin zügeln können? Und gelingt es Joe, in dem Pantoffelhelden wieder den "echten Kerl" und guten Polizisten zu wecken? Entsteht so am Ende gar ein neues Dreamteam im Kampf gegen das Verbrechen in Berlin?



Neben Vera Kasimir und Patrick Kalupa übernehmen u.a. Maxi Warwel, Marc Ben Puch, Karsten Speck und Manon Straché weitere Rollen in dem Serienpiloten. Produziert wird "Good Cop, Fat Cop" (AT) von der goodfriends Filmproduktions GmbH (Produzenten Nataly Kudiabor, Moritz von der Groeben), die redaktionelle Verantwortung liegt bei Solveig Willkommen und Anna Süßmuth. Regie führt Nico Sommer, das Buch stammt von Andreas Knop. Gedreht wird die Pilotfolge von 17. bis 28. November 2017 in Berlin.



