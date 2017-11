SolarWinds Cloud bietet vereinfachtes, leistungsfähiges und kostengünstiges Allround-Monitoring

CORK, Irland - 20. November 2017 -SolarWinds (http://www.solarwinds.com/de), ein führender Anbieter von leistungsfähiger und kostengünstiger IT-Verwaltungssoftware, hat heute ein neues Produkt sowie erweiterte Features bei zwei weiteren Produktenangekündigt, die die nächste Entwicklungsstufe der SolarWinds-Cloud (http://www.solarwinds.com/cloud-monitoring)-Software-as-a-Service (SaaS)-Produktpalette darstellen. Die Neuausrichtung der Allround-Monitoring-Strategie umfasst auf der einen Seite die Einführung von AppOptics (https://blog.appoptics.com/announcing-appoptics-general-availability/), einer neuen Monitoring-Lösung für Anwendungen und Infrastruktur. Des Weiteren wird es neue Features wie beispielsweise höhere Suchgeschwindigkeiten und neue Protokoll-Geschwindigkeitsanalysen für Papertrail (https://papertrailapp.com/) sowie verbesserte Leistungsfähigkeit im Digital Experience Monitoring für Pingdom (https://www.pingdom.com/) geben.

Die neue SolarWinds-Cloud-Produktpalette ermöglicht den Kunden, eine umfassende und bisher unerreichte Einsicht in Protokolle, Metriken, Ablaufverfolgung und die Digital Experience zu gewinnen. Damit haben Entwickler, DevOps-Ingenieure und IT-Experte die Möglichkeit Verwaltung und Fehlersuche von der Infrastruktur- und Anwendungsebene bis hin zur End User Experience zu vereinfachen und zu beschleunigen. Durch die neuen Features können sich Kunden auf die innovativen Funktionen konzentrieren, die Unternehmen für die On-Demand-Umgebungen von heute benötigen.

"Anwendungsperformance und die Digital Experience der Benutzer haben einen direkten und maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens", sagte Christoph Pfister, Executive Vice President of Products bei SolarWinds. "Gerade wenn besonders viel auf dem Spiel steht, ist die Fähigkeit die ,drei Säulen der Beobachtbarkeit', nämlich Protokolle, Metriken und Ablaufverfolgung, überwachen zu können, von größter Bedeutung. SolarWinds Cloud bietet diese umfassende Funktionsvielfalt auf unkomplizierte Weise und mit höchster Geschwindigkeit. Mit AppOptics und den Verbesserungen bei Papertrail und Pingdom führen wir richtungsweisende Neuerungen ein, mit denen wir unseren Kunden einen größeren Mehrwert in einer sowohl leistungsstarken als auch kostengünstigen SaaS-Produktreihe liefern können."

AppOptics: Einfaches, einheitliches Monitoring für das moderne Anwendungsportfolio

AppOptics ist ab heute verfügbar und richtet sich an Kunden, die gezwungen sind, uneinheitliche Lösungen für das Performance-Monitoring von Anwendungen und für Infrastruktur zu benutzen. AppOptics bietet eine breite Unterstützung für Application-Performance-Monitoring (APM)-Sprachen mit automatischer Instrumentierung, eine verteilte Nachverfolgungsfunktion und einen Server-Agenten, der von einer großen offenen Community unterstützt wird, um erweiterte Infrastruktur-Monitoring-Funktionen und umfassende Sichtbarkeit auf zusammengeführten Dashboards zu ermöglichen.

Für eine einheitliche Ansicht fließen bei AppOptics alle Daten der Ablaufverfolgung, des Monitorings von Host und IT-Infrastruktur und der benutzerdefinierten Metriken in dieselben Dashboards, Analyse- und Alarmleitungen. SolarWinds hat die Lösung entworfen, um die Verwaltung von komplexen modernen Anwendungen und moderner Infrastruktur - oder beidem - zu vereinfachen und zusammenzufassen. So kann der Kunde mithilfe einer benutzerfreundlichen As-A-Service-Plattform Probleme lösen und die Leistung seines Anwendungsportfolios verbessern.

Für das Anwendungsperformance-Monitoring kann die leistungsfähige dezentrale Ablaufverfolgungsfunktion Anfragen über eine unbegrenzte Anzahl an Hosts, Microservices und Sprachen, ohne manuelle Instrumentierung, ausführen. Die Benutzer erlangen eine schnelle Ansicht von Entwicklungen und können dann zur Analyse des Kernproblems auf Programmierebene wechseln.

AppOptics überbrückt die traditionelle Kluft zwischen Anwendungs- und Infrastruktur-Zustandsmetriken mit einheitlichen Dashboards, Warn- und Verwaltungsfunktionen. Der Server-Agent verwendet die Plug-Ins Snap und Telegraf, welche das Drop-in-Monitoring von Schlüsselsystemen ermöglichen. Die Lösung ist in ein breites Spektrum von Systemen integrierbar, um die heterogenen Infrastrukturumgebungen, die die heutige IT-Landschaft bestimmen, zu unterstützen.

AppOptics ist eine vielseitig erweiterbare benutzerdefinierte Metrik- und Analyseplattform, die Anwendungen, Infrastruktur und Unternehmensdaten zusammenführt, und so tiefe Einsichten liefert, die schnelle Problembehebung ermöglicht. AppOptics ist ab $7.50 USD pro Host/Monat erhältlich und bietet eine Kombination aus umfassender Funktionalität und erschwinglichen Preisen - ein Durchbruch, der leistungsstarke Möglichkeiten zur Überwachung der Anwendungsleistung für praktisch alle Unternehmen zugänglich macht.

Papertrail: Schnellere und intelligentere Fehlerbehebung mit Protokoll-Geschwindigkeitsanalysen & Lightning Search

Papertrail ist eine cloudbasierte Protokollverwaltungs-Lösung, die dem Benutzer dabei hilft, Infrastruktur- und Anwendungsprobleme zu beheben. Die neueste Version, die heute eingeführt wird, enthält Protokoll-Geschwindigkeitsanalysen, welche umgehend Protokollmuster aufzeigen und dabei helfen, Anomalien zu identifizieren. Nutzer können jetzt beispielsweise ein Ansteigen von Gesamtprotokollen, die von einem Server gesendet werden und auf einen unmittelbar bevorstehenden Ausfall oder auf andere Abweichungen der Norm hindeuten könnten, sichtbar machen.

Eine weitere Neuerung ist "Lightning Search", welche es Entwicklern, Support-Technikern und System-Administratoren ermöglicht, Millionen von Protokollnachrichten schneller als zuvor zu durchsuchen und auf die erhaltenen Informationen zu reagieren. Die neuesten Erweiterungen von Papertrail ermöglichen es Kunden, komplexe Probleme, Fehlermeldungen, Server-Anwendungsfehler und langsame Datenbankabfragen schneller und intelligenter zu beheben - bei vollständiger Sichtbarkeit über alle Protokolle hinweg.

Pingdom Digital Experience Monitoring: Deutlichere Sichtbarkeit der User Experience

Pingdom, ein führender Anbieter im DEM-Bereich, hilft mit seiner leistungsfähigen und benutzerfreundlichen Performance-Überwachungsfunktion dabei, Webseiten schneller und zuverlässiger zu machen. Ab dem 27. November 2017 sind die neuesten Verbesserungen der Pingdom-Lösung im Digital Experience Monitoring verfügbar. Sie enthalten drei neue Dashboard-Ansichten, welche es ermöglichen, die User Experience von Webseiten oder Webanwendungen zu verbessern:

Sites-Ansicht: Der Kunde kann schnell ein User Experience-Problem auf allen überwachten Webseiten ausfindig machen

Experience-Ansicht: Der Kunde kann Benutzer herausfiltern und diejenigen identifizieren, die von Performance-Problemen betroffen sind

Performance-Ansicht: Der Kunde kann die technische Ursache eines Problems ermitteln und auf einfache Art und Weise Möglichkeiten zur Verbesserung der Performance identifizieren

Das neueste Update für das Digital Experience Monitoring der Pingdom-Lösung informiert Kunden, wenn Probleme die User Experience der Webseite beeinträchtigen und stellen schnell wichtige Informationen zur Verbesserung der gesamten User Experience bereit.

SolarWinds Cloud: Der nächste Entwicklungsschritt des SaaS-basierten Allround-Monitorings

Die heutige Ankündigung der SolarWinds-Cloud ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens, eine ganzheitliche, einfache und kostengünstige Allround-Monitoring-Lösung bereit zu stellen, die auf einer einheitlichen, nahtlos integrierten, SaaS-basierten Plattform basiert. Seit 2014 hat SolarWinds sein Cloud Portfolio durch eine Reihe von Akquisitionen im großen Umfang erweitert. Dabei wurden beachtliche Fortschritte bei der Integrierung in ein gemeinsames Verkaufs- und Betriebsmodell der übernommenen Lösungen erzielt, die Pingdom, Librato, Papertrail und TraceView umfassen.

AppOptics baut auf der Technologie und dem Feedback auf, welches SolarWinds seit der Einführung von Librato und TraceView sammeln konnte. SolarWinds hat dieses Spektrum an Funktionsvielfalt erweitert und in eine einzige Lösung integriert. Damit hat das Unternehmen einen weiteren großen Schritt nach vorn getan, seine Strategie zur Vereinheitlichung des Full-Stack-Monitorings über die drei Säulen der Beobachtbarkeit auf einer gemeinsamen SaaS-basierten Plattform zu vereinheitlichen.

Langfristig plant SolarWinds eine einzelne Übersicht über Infrastruktur, Anwendungen und Digital Experience, welche den Kunden hilft, ihre komplexesten Performance- und Zuverlässigkeitsprobleme schnell, einfach und preisgünstig zu lösen.

AWS re:Invent Konferenz 2017

Das SolarWinds-Team wird auch am auf der AWS re:Invent (27. November - 1. Dezember 2017) an Stand 228 vor Ort sein, um sowohl die neue AppOptics-Lösung als auch die Papertrail- und Pingdom-Uptdates zu präsentieren.

Für weiterführende Informationen über SolarWinds-IT-Verwaltungsprodukte, besuchen Sie die SolarWinds-Website (http://www.solarwinds.com/de) oder rufen Sie an unter +1 866 530 8100.

Meinungen von Kunden und Branchenanalysten

Ben Jones, IT-Direktor

Schwarz & Partners, führender Zulieferer von Wellpappenverpackungen & Logistikdienstleistungen

"AppOptics gibt uns eine schnelle Übersicht über auftretende Probleme. Dadurch konnten wir die Zeit, die wir für die Problembehandlung aufwenden, drastisch senken und können Probleme jetzt viel schneller beheben. Innerhalb von fünf Minuten nach der Installation bekamen wir sowohl Ablaufverfolgung als auch Anwendungsperformance-Daten in Echtzeit. Das erlaubt es uns, Probleme schnell zu orten und die richtigen Ressourcen für die Lösungsfindung freizusetzen."

Tim Grieser

Vizepräsident für Forschung, Enterprise System Management Software

IDC

"Unsere Forschung zeigt, dass Kunden verstärkt nach zunehmend integrierten Produkten fragen, welche es ihnen ermöglichen, eine breitere Sichtweise auf die Performance ihrer IT-Systeme zu erlangen," sagte Tim Grieser, Vizepräsident für Forschung bei Enterprise System Management Software, IDC. "Ablaufverfolgungsdaten und eine Reihe von Metriken in gemeinsame Dashboards, Analyse- und Warnsysteme einzuspeisen ist ein Schritt, der sich mit dieser neuen wichtigen Anforderung befasst."

Über SolarWinds

SolarWinds verkauft leistungsstarke und kostengünstige IT-Verwaltungssoftware an Kunden auf der ganzen Welt, vom Fortune 500-Unternehmen über Kleinunternehmen, Managed Service Provider (MSPs) und Regierungsbehörden bis hin zu Bildungseinrichtungen. Wir konzentrieren uns bewusst ausschließlich auf IT-, MSP- und DevOps-Professionals, und wir sind bestrebt, die Komplexität zu beseitigen, die unsere Kunden bei herkömmlichen Anbietern von Unternehmenssoftware hinnehmen müssen. Ungeachtet des Standorts der IT-Ressourcen oder des Benutzers liefert SolarWinds Produkte, die sich nicht nur mühelos finden, kaufen, verwenden, warten und anpassen lassen, sondern auch in der Lage sind, Probleme in allen Schlüsselbereichen der Infrastruktur zu beheben, egal ob lokal oder in der Cloud. Dieser Schwerpunkt und unsere Verpflichtung zur Spitzenleistung in der End-to-End-Leistungsverwaltung in der hybriden IT machte SolarWinds zum weltweit führenden Anbieter von Netzwerkverwaltungssoftware und MSP-Lösungen und treibt ähnliches Wachstum über das volle Spektrum an IT-Verwaltungssoftware an. Unsere Lösungen basieren auf unserer engen Beziehung zu unserem Kundenstamm, der sich über unsere Online-Community THWACK (https://thwack.solarwinds.com/welcome/) austauscht, um Probleme zu lösen, Technologien und Best Practices zu teilen und sich direkt an unserer Produktentwicklung zu beteiligen. Weitere Informationen finden Sie unter www.solarwinds.com (http://www.solarwinds.com/de).

Die Marken SolarWinds, SolarWinds & Design, Orion und THWACK stehen im alleinigen Eigentum der SolarWinds Worldwide, LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen, sind im U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in anderen Ländern eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen Marken, Dienstleistungsmarken und Logos von SolarWinds können Marken nach nicht kodifiziertem Recht, eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen hier erwähnten Marken dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

© 2017 SolarWinds Worldwide, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

