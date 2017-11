SANTA CLARA, Kalifornien, 20. Nov. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker 6554) und globaler Serviceanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, gibt den Start eines Förderprogramms zur Unterstützung von Forschern im Bereich der Onkologie bekannt, das Projekte finanziert, die vielversprechend für den wissenschaftlichen Fortschritt bei der PDX-Technologie (Patient Derived Xenograft, vom Patienten stammendes Xenotransplantat) sind.

Forschungszuschüsse von bis 50.000 US-Dollar werden für Projekte gewährt, deren Schwerpunkt auf der Beschleunigung des Tempos bei der präklinischen Innovation und bei neuen PDX-Methoden liegt, die klinische Vorhersagen mit fundierter Wissenschaft verbessern. Das Programm bietet Forschern die Möglichkeit, Fördermittel für Projekte zu erhalten, die möglicherweise nicht über klassische Förderkanäle unterstützt werden. Eingereichte Vorschläge werden vom wissenschaftlichen Lenkungsausschuss von CrownBio im Hinblick auf das Ziel geprüft und ausgewählt, Durchbrüche bei präklinischen Onkologie-Strategien zu erreichen.

"Crown Biosciences hat erkannt, wie wichtig es ist, Forscher bei der frühzeitigen Entdeckung zu unterstützen", sagte Laurie Heilmann, Chief Business Officer bei Crown Bioscience. "Indem wir in die hellsten wissenschaftlichen Köpfe investieren, können wir die aktuellen Forschungsparadigmen weiterentwickeln und neue Werkzeuge bereitstellen, die Forschern und Arzneimittelentwicklern dabei helfen, die globalen Herausforderungen im Bereich der Gesundheit anzugehen."

Weitere Informationen über das innovative Förderprogramm oder die Einreichung von Vorschlägen finden Sie unter: Innovatives Förderprogramm für die Früherkennung in der präklinischen Onkologie (https://www.crownbio.com/innovative-grant-program)

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/)ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie, entzündliche, kardiovaskuläre und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Medien-Anfragen:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc. marketing@crownbio.com (mailto:marketing@crownbio.com)

