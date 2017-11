Die OECD warnt vor einer Verschärfung des Fachkräftemangels in der britischen Wirtschaft, der sich im Zuge des Brexits weiter verstärken könnte.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat in Großbritannien eine Verbesserung der beruflichen Ausbildung angemahnt. Obwohl es im Vereinigten Königreich einen starken Aufschwung mit einer rekordhohen Beschäftigung gebe, bleibe die Produktivität der britischen Arbeitnehmer nach wie vor schwach, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Bericht ...

