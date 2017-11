Original-Research: GRAND CITY Properties S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu GRAND CITY Properties S.A. Unternehmen: GRAND CITY Properties S.A. ISIN: LU0775917882 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 20.11.2017 Kursziel: 26,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 26,00. Zusammenfassung: Der Neunmonatsbericht zeigte erneut die Fähigkeit von GCP, seine Erträge zu steigern und Mehrwert mit einer Kombination von selektiven Akquisitionen und organischem Wachstum zu generieren. Die Mieteinnahmen und das FFO I stiegen J/J, während die erneut starken Neubewertungen (Q3: EUR213 Mio.) das NAV-Wachstum weiterhin antrieben. Dank eines Portfolios mit Mehrwertpotenzial und eines Netzwerkes, das zusätzliche selektive Akquisitionsmöglichkeiten bietet, ist das Unternehmen aus unserer Sicht für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Die Aufnahme der GCP-Aktien in den MDAX-Index im September stellt einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte dar. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR26 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 26.00 price target. Abstract: Third quarter reporting again demonstrated GCP's ability to grow earnings and add value with a combination of opportunistic acquisitions and organic growth. Rental income and FFO I improved Y/Y while revaluations remained strong (Q3: EUR213m) and continued to drive NAV growth. In our view, the company is well positioned to continue this performance, thanks to a portfolio that harbours operational upside and a network that will continue to provide select acquisition opportunities. The September inclusion of GCP shares in the MDAX index was also a key milestone for the company. Our rating remains Buy with a EUR26 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15903.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

