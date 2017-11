Von Tom Fairless

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Konjunkturerholung in der Eurozone ist nach dem Urteil von EZB-Präsident Mario Draghi solide und steht auf einer breiten Basis. Dennoch brauche die Wirtschaft des Währungsblocks noch eine "reichliche Dosis" an geldpolitischer Hilfe, weil die Inflation zu schwach sei, sagte Draghi vor dem EU-Parlament in Brüssel.

Die Inflation müsse noch überzeugende Signale senden, dass es einen nachhaltigen Aufwärtstrend gebe, fügte Draghi hinzu. Im Oktober betrug die Inflationsrate im Euroraum 1,4 Prozent. Wegen niedrigerer Energiepreise wird damit gerechnet, dass der Preisauftrieb gegen Jahresende etwas nachlassen wird. Mittelfristig strebt die EZB eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2017 09:45 ET (14:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.