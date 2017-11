Berlin (ots) - Premium-Zugang für die besten Einkäufer der Touristik zur weltweit größten Reisemesse - Mitglieder profitieren von zahlreichen Vorteilen - Bewerbungsschluss ist der 15. Februar 2018



Jetzt bewerben und den Messebesuch noch erfolgreicher gestalten: Der ITB Buyers Circle ruft ab sofort Top-Einkäufer aus aller Welt auf, sich für einen der begehrten Plätze dieses exklusiven Kreises zu bewerben. Rund 1.000 nationale und internationale Direktentscheider aus den Bereichen Leisure, Business Travel und MICE können ihre Bewerbung bis zum 15. Februar 2018 unter www.itbbuyerscircle.com einreichen. Die ITB Buyers Circle-Mitgliedschaft gilt für ein Jahr. Von den vielfältigen Angeboten des ITB Buyers Circle profitieren Global Player ebenso wie Start-Ups.



Der ITB Buyers Circle bietet zahlreiche On-Site-Services, die den Einkäufern Zeit ersparen und den Messealltag so angenehm und effizient wie möglich gestalten sollen. Mitglieder des ITB Buyers Circle haben Zugang zur ITB Buyers Circle Lounge im Marshall-Haus. Hier stehen den Top-Entscheidern voll ausgestattete Arbeitsplätze, WiFi, Erfrischungen und ein Relaxbereich zur Verfügung. Zum intensiven Networking und Treffen mit Ausstellern abseits des Messetrubels können die Einkäufer den Open-Networking-Bereich der Galerie oder auf Voranmeldung sechs separate Meetingräume kostenfrei nutzen. Zu den weiteren Vorteilen des ITB Buyers Circle zählen die Eintrittskarte zur ITB Berlin und dem ITB Berlin Kongress, der frühe Zugang zum Messegelände ab 8.30 Uhr über Fast Lanes und verschiedene Shuttleservices.



Nach dem erfolgreichen Start 2015 geht das exklusive 90-minütige ITB- Speednetworking am Donnerstagvormittag, 8. März 2018 in die vierte Runde. Das Pre-Matchmaking-System garantiert, dass die Einkäufer exakt die Aussteller treffen können, für deren Produkte sie sich interessieren. Gleichzeitig legt die ITB Berlin einen noch stärkeren Fokus auf weitere themenbezogene Networking Events, zu denen die ITB Buyers Circle-Mitglieder vorrangig eingeladen werden.



Die Aufnahme erfolgt wie in den vergangenen Jahren nach individueller Prüfung jedes einzelnen Kandidaten. Informationen und Bewerbungsunterlagen sind online unter www.itbbuyerscircle.com zu finden.



Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress



Die ITB Berlin 2018 findet von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2017 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 184 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 169.000 Besuchern, darunter 109.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 7. bis 10. März 2018. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.



