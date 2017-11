New York - Mit einer sanften Erholung ist die Wall Street in die verkürzte Thanksgiving-Woche gestartet. Positive Impulse kamen von unerwartet starken US-Konjunkturdaten. So war der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im Oktober überraschend deutlich gestiegen. Auf Unternehmensseite stand eine weitere mögliche Milliarden-Übernahme in der US-Halbleiterbranche im Mittelpunkt des Interesses.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...