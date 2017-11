Die "World of Trading 2017" hat am vergangenen Wochenende an der Frankfurter Messe ein umfangreiches Informationsangebot für Interessierte geboten. Der Aktionär TV war für Sie vor Ort und hat sich mit Malte Kaub, Gründer des Traders' Leadership Council in London und Referent für ActivTrades, über die Möglichkeiten unterhalten, sich mit CFDs für unberechenbare Märkte zu wappnen. Der Marktexperte äußert sich im Interview zu den Folgen, die der Brexit noch auf die Märkte haben könnte. Denn während es um den Brexit hierzulande eher ruhiger geworden ist, sei dies z.B. am Finanzplatz London ein viel beachtetes Thema. Wie man mit CFDs auf unberechenbare Märkte reagieren bzw. wie man sie zum absichern nutzen kann, erklärt er im Video.