Die FDP hat die Sondierungsgespräche beendet, der Weg nach Jamaica ist damit zu Ende. Und jetzt - wie geht es in Berlin weiter? Kommt es tatsächlich zu Neuwahlen? Wie reagieren DAX & Co auf das Aus der Sondierungsgespräche? Haben politische Börsen tatsächlich kurze Beine oder wird die politische Unsicherheit uns in den nächsten Wochen begleiten? Aktuelle Einschätzungen von Michael Bloss, EIFD-Direktor, im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.