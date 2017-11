Griechenland könnte das dritte Jahr in Folge einen primären Haushaltsüberschuss erwirtschaften, der über den Regierungszielen liegt. Im kommenden Jahr rechnet die EU-Kommission dann mit einem regulären Überschuss.

Griechenland bekommt seine Kasse nach jahrelangen Rettungshilfen seiner internationalen Geldgeber immer besser in den Griff. 2018 dürfte der Haushaltsüberschuss ohne Kosten für den Schuldendienst laut einem Insider das dritte Jahr in Folge höher ausfallen als von der Regierung veranschlagt. Dieser sogenannte Primärüberschuss soll demnach gemäß dem am Dienstag im Parlament einzubringenden Haushaltsentwurf nächstes ...

