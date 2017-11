Erfurt (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,



ein Highlight beim diesjährigen KiKA-Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! - Gemeinsam leben" ist die große Live-Show "Weltreise Deutschland" (Freitag, 24. November, 19:30 bis 21:00 Uhr bei KiKA). Bei der interaktiven Spielshow gilt es, die Welt in Deutschland zu entdecken. Im Studio kämpfen zwei Kinderteams zusammen mit ihren prominenten Paten für ihr jeweiliges Herzensprojekt, das sich für Integration stark macht. Menschen aus über 190 Nationen leben in Deutschland, und alle zusammen bringen die große "Weltreise Deutschland"-Karte im Studio zum Leuchten.



Moderiert wird "Weltreise Deutschland - Die Show" von Jess und Ben ("KiKA LIVE"). Zu den prominenten Spielpaten und Gästen zählen Adel Tawil, Dunja Hayali, Yared Dibaba, die Hauptdarstellerin des Kinohits "Ostwind" Hanna Binke und der Youtuber "Konzi" ("freekickerz").



Wir laden Sie herzlich ein zum Pressefototermin mit allen anwesenden Protagonisten im Anschluss an die Live-Show:



Pressefototermin "Weltreise Deutschland - Die Show" | Freitag, 24. November 2017, 21:00 Uhr | Ort: Fernsehwerft, Stralauer Allee 7, 10245 Berlin | direkt im Anschluss an die Live-Show (19:30 bis 21:00 Uhr)



Wir bitten jetzt schon um Verständnis, falls es zu Wartezeiten kommen sollte. Bitte beachten Sie: Film- und Videoaufnahmen bedürfen der vorherigen Absprache.



"Weltreise Deutschland - Die Show" ist eine Produktion von strandgutmedia im Auftrag von KiKA (Redaktion: Dr. Matthias Huff). Wie vielfältig das Zusammenleben in Deutschland aussehen kann, zeigt der Kinderkanal von ARD und ZDF in Dokumentationen, Spielfilmen und Shows seit dem 6. bis zum 26. November 2017.



