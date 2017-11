Bürgermeister Dirk Hilbert und das Amt für Wirtschaftsförderung bereden fortlaufende Synergien in der Technologieentwicklung mit dem Ziel, die Beiträge von San Diego und Dresden zu Forschung und Entwicklung im Bereich Kommunikationstechnologie zu nutzen.

Firefly Wireless Networks, ein Hersteller von LiFi-Produkten auf Basis von Visible Light Communications (VLC), berichtet, dass der Bürgermeister von Dresden, Dirk Hilbert, und der Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung, Dr. Robert Franke, dem Unternehmen einen Besuch abgestattet haben. Die Geschäftsleitung von Firefly traf sich mit den Vertretern von Dresden am Hauptsitz des Unternehmens in San Diego. Thema des Gesprächs war der anhaltende Erfolg von Firefly dank den Leistungen der US-amerikanischen Ingenieure sowie dem deutschen Ingenieursteam des Partnerunternehmens Teleconnect GmbH von Dresden, das unter der Leitung von Dr. Andreas Bluschke steht, der auch als Chief Technology Officer von Firefly fungiert.

"Wir fühlen uns geehrt, dass Bürgermeister Dirk Hilbert und Dr. Robert Franke sich die Zeit nahmen, Firefly zu besuchen, um unsere weitere Zusammenarbeit zu besprechen, insbesondere wie Firefly unter Ausnutzung der Ressourcen und talentierten Fachkräften auf beiden Seiten des Atlantiks sein Wachstum fortsetzen kann", so Dr. Heinz Willebrand, CEO von Firefly Wireless Networks. "Während unserer Besprechung präsentierten wir unsere neueste LiFi-Lösung SecureLink 2.0, bei der die Datenübertragung von an der Decke angebrachten Zugriffspunkten an Tabletop-Geräte per Licht erfolgt, im Gegensatz zu WiFi, das mit Abhöraktionen, Störungen und Netzwerküberlastung behaftet ist. So wird ein viel sichereres Drahtlosnetzwerk bereitgestellt, das für Tagungsräume in Unternehmen und Regierungsgebäuden sowie für Anwendungen, bei denen eine hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit und unübertroffene Signalsicherheit wesentlich sind, ideal ist."

Des Weiteren hat Firefly beim Broadband World Forum in Berlin vor kurzem sein LiFi-System mit Gigabit-Kapazität vorgestellt, bei dem es sich um die schnellste, kommerziell erhältliche LiFi-Lösung handelt.

"Firefly Wireless Networks ist ein Unternehmen, das sich als führender Hersteller von Visible-Light-Communications- und LiFi-Lösungen entwickelt und ein hervorragendes Beispiel für transatlantische Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und deutschen Firmen", meinte der Bürgermeister von Dresden, Dirk Hilbert. "Internationale Technologieunternehmen haben 4,5 Milliarden Euro in die High-Tech-Drehscheibe Dresden investiert und wir freuen uns sehr, dass wir bei einem der spannendsten Technologietrends von heute eine Rolle spielen dürfen LiFi-Kommunikationstechnik, bei der die Datenüberragung per Licht anstatt WiFi erfolgt."

Über Firefly Wireless Networks

Firefly Wireless Networks LLC ist ein Hersteller von Visible Light Communications (VLC), auch unter der Bezeichnung LiFi bekannt. Firefly ist ein Unternehmen von LightPointe, Teleconnect und einer VC-Firma von mehreren Milliarden in Silicon Valley.

