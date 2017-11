Brüssel - Die diesjährige, 23. UN-Klimakonferenz in Bonn schloss am Samstag mit dem Beschluss konkreter Schritte für die Umsetzung des Pariser Abkommens, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Fast 200 Länder kamen auf der Klimakonferenz zusammen, die unter dem Vorsitz Fidschis stand.

Den vollständigen Artikel lesen ...