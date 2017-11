Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Ottenbach-Zürich, Berlin, Wien (pts032/20.11.2017/16:45) - Mit den aktuellen Immobilien-Angeboten in West-Ligurien werden sehr hohe Renditen erreicht, dank Wertsteigerung, Eigennutzung, Vermietung und Weiterverkauf von ungenutzten Teilen grosser Grundstücke. Die Preise dieser erstklassigen Immobilien in West-Ligurien waren seit Jahrzehnten nicht mehr so günstig. Unsere Spezialisten in West-Ligurien bieten Immobilien für jeden Bedarf zu Schnäppchen-Preisen (über 800 Immobilien-Angebote). Es lohnt sich, eine Besichtigung vor Ort zu vereinbaren. Neu und besonders günstig in unserem aktuellen Angebot der über 800 Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Villen an der Riviera, sind mehrere Rustici ab 16'000 Euro und eine High Society Villa an traumhafter Lage, mit herrlicher Aussicht aufs Meer und den Strand von Diano Marina. Das Angebot umfasst hochrentable Immobilien für jedes Bedürfnis: - Über 60 Rustici mit Preisen ab 16'000 Euro - Über 480 Ferienhäuser mit Preisen ab 245'000 Euro - Über 350 Wohnungen mit Preisen ab 42'000 Euro - Über 90 Villen mit Preisen ab 450'000 Euro. Einzigartig attraktive Villen-Angebote 1. Neu im Angebot High Society-Villa in Diano Marina 1968 erbaut für einen hochrangigen Politiker. 180 m2 Wohnraum, 1000 m2 Land/Garten. 3 Bäder, 2 Living Rooms, schönen Pool, herrliche Aussicht über Diano Marina. Schnäppchen-Preis nur 1,2 Mio. Euro. 2. Design-Villa, 300 m2 nur 4 Min. vom Golfplatz Grundstück 3'000 m2, sehr schöner Garten mit Meerblick, mit Olivenbäumen und herrlich südlichem Flair. Nur 4 Min. vom Golfplatz. Einzigartig architektonisches Design und Baustandard, der höchste Ansprüche erfüllt. 4 Badezimmer, Whirlpool, diverse sehr große Innen- und Außen-Terrassen, Baujahr 1996, permanente Renovationen durch eigenen Hauswart. Letzter Schätzpreis Euro 4,5 Mio., Unser Schnäppchen-Preis nur 1,6 Mio. Euro. 3. Immobilien-Perle, Herrschaftliches Anwesen mit 1'000 m2 Immobilienfläche und 50'000 m2 Privatgrundstück Einzigartig grosses Anwesen mit renovierter 18-Zimmer-Villa und Meerblick direkt über der historischen Altstadt. 400 m2-Villa mit 5 Bädern und 3 Küchen. 50'000-m2-Grundstück mit verschiedenen weiteren Gebäuden (Nutzfläche der Nebengebäude: 600 m2). Eigene, kräftige Quelle. Aktueller, neuer Schnäppchen-Preis nur 1,55 Mio. Euro (der Schätzpreis liegt bei 4 bis 6 Mio. Euro und der Liebhaberpreis noch viel höher. Allein der Wert des Grundstücks sichert eine sehr hohe Rendite). Diese Immobilien-Perle bietet herrliche 180-Grad-Aussicht aufs Meer und auf die zu Füßen des Landguts liegende historische Altstadt, im Zentrum der Blumen-Riviera (West-Ligurien). Das Anwesen liegt nur 5 Minuten vom Meer entfernt. Die Villen 2 und 3 (nah beim 18-Loch-Golfplatz Garlenda) wären auch sehr geeignet für Golf Clubs, Golf Pros, Golf-Ferien-Veranstalter, und andere Anbieter von Gruppen-Ferien. Erstklassige Schnäppchen für Ferien-Genuss und Ruhestand am Meer Für den Kauf einer Rendite-Immobilie in West-Ligurien sprechen: - der Meer-Genuss an der herrlichen Riviera - die 300 Sonnentage, ganzjährig mildes Klima ( meist 14 bis 28 Grad Celsius) - Nähe und die sehr gute Erreichbarkeit - die vielen schönen Seiten der Italianita (Kulinarische, historische, kulturelle Höhepunkte) - herrliche Natur (Palmen, Flora, Fauna, Gebirge und Felsformationen, Kraftorte, Sonnenuntergänge, Strände) - und Vieles mehr. Familien-Zentrum im Süden am Meer West-Ligurien eignet sich daher ganz besonders gut für Ferien, wie auch für den Ruhestand an der sonnigen Riviera. Mit einer solchen Immobilie an der Riviera, kann man Familien-Mitglieder, Freunde und Bekannte einladen. Der Ferien-Genuss und schöne Erlebnisse sind garantiert. Vor Ort in Ligurien stehen unsere kompetenten, deutschsprechenden Partner gerne für Besichtigungen zur Verfügung. Auf Wunsch übernehmen sie auch Untervermietungs-Aufträge, Renovations-Projekte, wertvermehrende Ausbauten, Weiterverkäufe von Grundstück-Teilen, Abholungen von den Flughäfen Nizza und Genua, usw. Vereinbarung von Besichtigungen mit deutschsprachigen Spezialisten vor Ort: Riviera Immobilien Tel.: +41 (0)44 761 03 87 E-Mail: heinrich@effiprom.com (Ende) Aussender: Riviera Immobilien, Effiprom GmbH Ansprechpartner: Emil Heinrich Tel.: +41 44 761 03 87 E-Mail: heinrich@effiprom.ch Website: www.rivieraimmobilien.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171120032

