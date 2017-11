München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Alle zehn Episoden werden weltweit in ausgewählten Territorien bei Amazon Prime Video verfügbar sein. Zur Starbesetzung zählen Steve Buscemi, Bryan Cranston, Greg Kinnear, Anna Paquin, Terrence Howard, Maura Tierney, Janelle Monae, Richard Madden, Liam Cunningham, Vera Farmiga, Juno Temple, Essie Davis, Benedict Wong, Annalise Basso, Mireille Enos und Rachelle Lefevre. Als Executive Producer fungieren Ronald D. Moore, Michael Dinner, David Kanter und Bryan Cranston.



Amazon gibt heute den Starttermin der neuen Sci-Fi-Anthologieserie Philip K. Dick's Electric Dreams bekannt: Die Serie wird am Freitag, den 12. Januar, exklusiv bei Amazon Prime Video in deutscher Synchronfassung und englischer Originalversion Premiere feiern. Grundlage bilden mehrere Werke des Autors Philip K. Dick. Jede der zehn eigenständigen Episoden zeigt einen anderen, einzigartigen Weltentwurf. Einige spielen in den Weiten des Universums, andere sind der Heimat viel näher. Mögen die Geschichten auch Welten voneinander entfernt sein - im Mittelpunkt steht die eindrucksvolle und herzliche Auseinandersetzung mit dem Wert und der Bedeutung der Menschheit. Ob fünf oder 5000 Jahre in der Zukunft gelegen, jede Erzählung illustriert die prophetische Vision von Philip K. Dick und lässt den zeitlosen Reiz des Werks des mit Preisen dekorierten Science-Fiction-Autors hochleben. Philip K. Dick's Electric Dreams wird bei Amazon Prime Video neben Deutschland und Österreich auch in den USA, Indien, Italien, Japan, Lateinamerika, Spanien, in der Türkei und weiteren Regionen verfügbar sein. Dicks mit dem Emmy ausgezeichnete Serie The Man in the High Castle, die weltweit meistgesehene fiktionale Serie in der Geschichte von Prime Video, geht 2018 in die dritte Runde.



Zum Staraufgebot in Philip K. Dick's Electric Dreams zählen Steve Buscemi (Boardwalk Empire), Bryan Cranston (Breaking Bad), Greg Kinnear (Den Himmel gibt's echt), Maura Tierney (The Affair), Janelle Monae (Moonlight), Mireille Enos (The Catch), Anna Paquin (True Blood), Terrence Howard (Empire), Timothy Spall (Mr. Turner), Liam Cunningham (Game of Thrones), Richard Madden (Game of Thrones), Holliday Grainger (The Finest Hours), Mel Rodriguez (Last Man on Earth), Vera Farmiga (Bates Motel), Jack Reynor (Macbeth), Essie Davis (Der Babadook), Benedict Wong (Doctor Strange), Geraldine Chaplin (Sieben Minuten nach Mitternacht), Juno Temple (Vinyl) and David Lyons (Revolution) sowie viele weitere.



Jede Episode basiert auf einer der beliebten Kurzgeschichten von Philip K. Dick und wurde von führenden amerikanischen und britischen Autoren und Regisseuren umgesetzt, darunter Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, Outlander), Michael Dinner (Justified, Sneaky Pete), Tony Grisoni (Fear and Loathing in Las Vegas), Jack Thorne (Harry Potter und das verwunschene Kind), Matthew Graham (Doctor Who), David Farr (The Night Manager), Dee Rees (Bessie) und Travis Beacham (Pacific Rim).



"Wir freuen uns darauf, die fantastische Welt von Philip K. Dick so zu erzählen, wie sie noch nie zuvor erlebt wurde", sagt Brad Beale, Vice President, Worldwide TV Content Acquisition, Amazon Prime Video. "Die Kombination aus kreativem Genie, herausragender Besetzung und visuell überzeugenden Schauplätzen macht jede Episode dieser Science-Fiction-Serie zu einem unterhaltsamen Erlebnis - und wir freuen uns, diese unseren Prime-Mitgliedern präsentieren zu dürfen."



Ronald D. Moore und Maril Davis von Tall Ship Productions (Outlander) sowie Michael Dinner von Rooney McP Productions (Justified, Sneaky Pete) fungieren als Executive Producer zusammen mit Bryan Cranston und James Degus von Moonshot Entertainement (Sneaky Pete), Isa Dick Hackett, Kalen Egan und Christopher Tricarico von Electric Shepherd Productions (The Man in the High Castle), David Kanter und Matt DeRoss von Anonymous Content Entertainment (13 Reasons Why), Lila Rawlings und Marigo Kehoe von Left Bank Pictures (The Crown) und Don Kurt (Justified) sowie Kate DiMento (Justified), in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Television.



Die gesamte erste Staffel von Philip K. Dick's Electric Dreams wird 2018 für Prime-Mitglieder über die Amazon Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tablet und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick oder online unter amazon.de/amazonvideo zur Verfügung stehen. Sie ist außerdem zum Download und Offline-Sehen auf mobilen Geräten ohne zusätzliche Kosten verfügbar.



Weitere Informationen zu Prime Video finden Sie unter www.amazon.de/av-factsheet und www.amazon.de/primevideo.



Aktuelles zu Amazon Video finden Sie auf Facebook (https://www.facebook.com/AmazonVideoDE/), Twitter (https://twitter.com/amazonvideode) und Instagram (https://www.instagram.com/amazonvideode/).



OTS: Amazon.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8337.rss2



Für weitere Informationen:



Amazon Deutschland Services GmbH Public Relations Marcel-Breuer-Str. 12 80807 München Telefon: 089 35803-530 Telefax: 089 35803-481 E-Mail: presseanfragen@amazon.de