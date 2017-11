Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Retail Inkjet Solutions (RIS) gab heute bekannt, dass die französische Hypermarktkette Cora vor kurzem damit begonnen hat, an mehreren Standorten in Frankreich den RIS InkCenter® Tintennachfüllservice anzubieten. Das erste Versuchsprogramm von Cora wird aufgrund des starken Umsatzwachstums aus der ersten Runde erfolgreicher Installationen erweitert. Cora-Kunden geben einfach ihre leeren Tintenstrahlpatronen am Service-Schalter ab, die dann mit der RIS InkCenter®-Maschine wieder aufgefüllt werden, während sie ihre Einkäufe tätigen. Das Ergebnis ist eine hochwertige Tintenauffüllung, die gegenüber dem Kauf einer neuen Patrone bis zu 70 % günstiger ist.



"Nach unserer Besprechung mit dem Cora-Team in Blois, bei der wir aus erster Hand beobachten konnten, wie sehr sie dem Wachstum ihres Unternehmens verpflichtet sind und wie enthusiastisch sie ihren Kunden mehr Wert zur Verfügung stellen möchten, wussten wir, dass diese Partnerschaft erfolgreich sein würde. Sie verstehen, wie wichtig es ist, einen Unterschied im Leben ihrer Kunden zu machen, sei es durch Kosteneinsparungen oder den Umweltschutz. Ich freue mich sehr über die Expansion des Nachfülldienstes am Standort in Wattignie und an vielen weiteren Standorten", sagte Vince Hormovitis, VP Sales & Business Development bei RIS.



Olivier Martin und Tarik Allouche der Medienabteilung von Cora interessierten sich seit Mitte des Jahres 2017 für den RIS-Tintennachfülldienst, um Kunden von Cora in Blois während ihres Einkaufs einen Tintennachfülldienst anbieten zu können. RIS und Cora starteten ein Versuchsprogramm an den Standorten Blois und Wattignies mit dem Ziel, den Umsatz und die Margen zu steigern. In den kommenden Wochen werden weitere Cora-Standorte hinzugefügt, die dann ihren Kunden diesen neuen Dienst anbieten können.



Oliver und Tarik sagten: "Dieses Konzept stellt eine neue Aktivität für unsere Multimedia-Abteilung dar und bietet eine qualitativ hochwertige Lösung, die für unsere Kunden ökonomischer ist. Die Tintenpatrone wird am RIS InkCenter® nachgefüllt, das auch als "Ink Bar" bekannt ist. Die Maschine ist kompakt, bedienungsfreundlich und bietet unseren Kunden ausgezeichnete Einsparungen, während sie im Laden einkaufen. An der "Ink Bar" können die Patronen wiederholt recycelt werden, was der Umwelt und zukünftigen Generationen zugutekommt!"



Der CEO von RIS, David Lenny, fügte hinzu: "Unser neues Versuchsprogramm in mehreren Cora-Hypermarktgeschäften in Frankreich stellt eine aufregende Möglichkeit für RIS dar, um erneut unter Beweis zu stellen, dass unser wichtigstes Leistungsversprechen darin besteht, eine qualitativ hochwertige Nachfülllösung für Tintenpatronen zu einem günstigeren Preis anzubieten, der den Wünschen der Verbraucher von heute entspricht und den sie verdienen. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Cora und sind davon überzeugt, dass diese Erweiterung der umfangreichen Produkt- und Dienstleistungspalette von Cora um den RIS-basierten Tintennachfüllservice bei Kunden sehr beliebt sein wird, die ihre eigenen Patronen in Echtzeit nachfüllen lassen können, während sie einkaufen."



Informationen zu RIS



Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) ist der Branchenführer für Vor-Ort-Nachfülldienste von Tintenstrahlpatronen im Einzelhandel. Das patentierte RIS InkCenter®-Kiosk wird an über 670 teilnehmenden Einzelhandelsstandorten in den gesamten USA sowie in ganz Kanada, Mexiko und Europa bereitgestellt - einschließlich Costco Wholesale, Sam's Club, Fry's Electronics, Intermarché, Auchan, E.Leclerc, Metro Cash & Carry, Saturn, Maplin und ausgewählten Universitätsbuchhandlungen. RIS bietet Kunden beispiellose Qualität bei Ersparnissen von bis zu 70 %. Unsere InkCenter®-Kiosks gliedern sich nahtlos in Einzelhandelsumgebungen ein und bieten ein großartiges Kundenerlebnis. RIS mit Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien, wurde 2004 von ehemaligen HP-Ingenieuren entwickelt, die für Kunden eine bessere Drucklösung zu einem günstigeren Preis schaffen wollten. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.Go2RIS.com.



Informationen zu Cora



Cora France betreibt 60 Hypermärkte hauptsächlich im Norden und Osten Frankreichs. Das Unternehmen beschäftigt 15.100 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2016 einen Umsatz von 5 Mrd. Euro. Zu ihren wichtigsten Produktreihen gehören Lebensmittel, Desserts, Getränke, Gourmetprodukte, Haushaltsgeräte, Spielwaren, Garten- und Bastelutensilien, Tickets für Veranstaltungen, Zeitschriften, Reiseplanungen und Fotoentwicklungsleistungen. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.cora.fr.



