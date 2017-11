Kein Glück für Bonn: Die Stadt muss sich im Wettstreit um eine Behörde mit fast 900 Mitarbeitern geschlagen geben. Wegen des Brexits wird die EU-Arzneiaufsicht aus London nach Mailand, Amsterdam oder Kopenhagen ziehen.

Die frühere Bundeshauptstadt Bonn wird nicht Sitz der Europäischen Arzneimittelagentur EMA. Die deutsche Bewerbung um den Standort schied am Montag bereits in der ersten Runde einer geheimen EU-Abstimmung in Brüssel aus. In die zweiten Wahlrunde schafften es Mailand, Amsterdam und Kopenhagen. Sie dauerte am späten Nachmittag noch an.

Nach der Zukunft der Arzneimittelagentur EMA sollte am Montagabend in Brüssel auch die der europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA geklärt werden. Beide Behörden sollen wegen des geplanten EU-Austritts Großbritanniens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...