LogoEnergie steht nicht nur für fairen Service und einfache Tarife, sondern gehört auch zu den günstigsten Stromanbietern in Deutschland. Im Stromanbieter-Vergleich der WirtschaftsWoche (Heft 40/2017) liegt LogoEnergie auf Platz 1 im Bereich "faire Tarife ohne Bonus" bei einem Verbrauch von 2000 kWh/Jahr.



Auch beim Verbrauch von 3500 kWh ohne Bonus hat LogoEnergie überzeugend abgeschnitten und schafft es mit seinem Tarif LogoStrom Clever in 74% der getesteten Städte immer unter die Top-3. Laut dem Magazin kann ein Zwei-Personen-Haushalt im Jahr durchschnittlich etwa 250 Euro sparen, wenn er von der Grundversorgung auf einen günstigeren Wettbewerber umsteigt. Bei Singles sind es über 100 Euro.



In ihrem Stromanbieter Ranking hat die Wirtschafts Woche faire und günstige Tarife in 100 Städten untersucht. Ausgewertet wurden 13.000 Tarife von über 1100 Anbietern zum Stichtag 1. September.



