Frankfurt - Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen hat der Euro am Montag eine Berg- und Talfahrt hingelegt. In der vergangenen Nacht war die Gemeinschaftswährung zunächst um etwa einen halben Cent bis auf 1,1722 USD gefallen, stieg dann im Vormittagshandel aber wieder bis auf 1,1812 USD. Zuletzt gab der Euro dann aber wieder nach und notiert am späten Nachmittag bei 1,1745 USD.

Gegenüber dem Schweizer Franken zeigte die Währung eine ähnliche Bewegung. Zunächst gab der Kurs deutlich nach und fiel gar unter die Marke von 1,16 CHF, erholte sich dann aber wieder und stieg bis kurz vor 14.00 Uhr auf 1,1684 CHF. Am späten Nachmittag notiert der Euro wieder etwas tiefer bei 1,1651 CHF. Der Dollar legte im Verlauf des Nachmittags gegenüber dem Franken zu und weist beim Stand von 0,9920 CHF ein Plus auf von 0,3% gegenüber Schlusskurs der letzten Woche.

Zu den anderen wichtigen Währungen legt die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88940 (0,89385) GBP und 132,10 (132,82) JPY fest.

Auswirkungen von Jamaika-Aus auf Finanzmärkte begrenzt

Am späten Sonntagabend hatte sich die FDP aus den Sondierungsgesprächen mit Union und Grünen verabschiedet. Die wochenlangen Bemühungen um eine konservativ-linksliberale Koalition scheinen damit gescheitert zu sein. Die SPD lehnte den Eintritt in eine grosse Koalition weiterhin ab. Die politischen Verhältnisse in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone sind somit unübersichtlich geworden.

"Die Finanzmärkte gehen jedoch offenbar nur von einer Unsicherheitsphase aus", ...

