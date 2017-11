Beitrag des Steubing German Mittelstand Fund I:

Im "Standpunkt German Mittelstand" äußert sich das Team um Ralf Meinerzag regelmäßig zum Markt für Mittelstands- und Hochzinsanleihen.

Wir hatten es prognostiziert: Der Oktober 2017 hat den Privatanlegern in Mittelstandsanleihen wieder Freude gemacht. Neben den Vollplatzierungen in teilweise kürzester Zeit von verschiedenen Minibonds, sprechen auch noch die rekordverdächtigen hohen Umtauschquoten von Alt- in Neuanleihen eine deutliche Sprache.

Auf der Suche nach den Goldenen Zeiten: Heißt das, dass jetzt alles wieder gut ist? Alle Beteiligten - Institutionelle Investoren, Privatanleger und auch die bewertende Öffentlichkeit (Medien) - haben die Fehler vergessen? "Scotty, beam uns ins Jahr 2012"; da war noch alles in Ordnung. Die letzten Monate zeigen, dass das zarte Pflänzchen "Mittelstandsanleihen" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...