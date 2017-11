FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Sonntag, 17 Uhr, veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

TOP-THEMA - 8 Großbanken bereiten sich auf Einigung mit EU über vorgeworfene Währungskurs-Manipulationen vor - Milliarden-Zahlungen erwartet, FT, S.1

bis 17.30 Uhr:

- VW-Chef Matthias Müller drängt nach Scheitern der Sondierungen auf klare Verhältnisse, Interview, Automobilwoche - Michael Frenzel, Präsident des Wirtschaftsforums der SPD, appelliert an seine Partei, eine Große Koalition nicht von vornherein auszuschließen, Interview, HB bis 07.00 Uhr: - Bafin findet keine Beweise für unerlaubte Absprachen zwischen Deutsche-Bank-Großaktionären aus China und Katar. Noch keine Entwarnung bei EZB-Untersuchung, SZ, S. 27 - Post-Vorstandschef Frank Appel wirft Städten bei der Lösung von Verkehrsproblemen Mutlosigkeit vor, Interview, HB, S. 6, 7 - Air-Berlin-Insolvenz: Arbeitsagentur erwartet 4000 Meldungen, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Kardinal Reinhard Marx fordert, dass Arbeit einen Wert haben muss. Menschen dürfe man nicht mit einer Mischung aus Grundeinkommen und Unterhaltungsangeboten ruhigstellen, Interview, SZ, S. 19 - Trump-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller fordert von Politikern mehr Einsatz für Belange des Mittelstands, Interview, SZ, S. 22 - Biotechnologieunternehmerin und heutige Beirats-Vorsitzende von Aicuris, Helga Rübsamen-Schaeff sieht in der Branche nach wie vor Probleme bei der Geldbeschaffung, Interview, HB, S. 19 bis 20.30 Uhr (Sonntag): - IG Metall droht Siemens mit Streik, Interview mit Aufsichtsrat und IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner, SZ, S. 1, 25 - Aldi Nord verlängert Vertrag mit Chef Marc Heußinger, HB, S. 20 - FDP fordert Gabriel zum Handeln gegen Kuwait Airways auf, HB Online - Studie: Hochschulen bremsen die Digitalisierung, HB, S. 12 - Hochschulen nicht vorbereitet auf 80.000 Flüchtlings- Studenten, HB, S. 12 - Tarifflucht im Handwerk verstärkt Personalmangel, Berliner Zeitung - EU-Kommission will gegen Benachteiligung von Frauen vorgehen, SZ, 1, 8

