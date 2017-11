Frankfurt - Die Eurozone ist in diesem Jahr auf dem Weg zu ihrem stärksten Wachstum seit zehn Jahren, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Euro Kommission habe ihre Vorhersage für die reale BIP Rate von 1,7% im Frühjahr jetzt auf 2,2% erhöht. Für die Europäische Union (EU) insgesamt würden die Wachstumserwartungen für dieses Jahr von 1,9% in der Frühjahrsprognose auf jetzt 2,3% angehoben. In ihrer neuen Herbstprognose sehe die Kommission eine Fortsetzung des Wachstums im nächsten Jahr sowohl in der Eurozone als auch in der EU um 2,1% und in 2019 um 1,9%.

