Frankfurt (pta035/20.11.2017/17:20) - 20.11.2017. Die GBS Asset Management AG in Liquidation gibt bekannt, dass mit Wirkung zum 27. November 2017 eine Vorabausschüttung auf den zu erwartenden Liquidationserlös aus dem freien Vermögen der Gesellschaft erfolgt. Die Ausschüttung beträgt 0,50 Euro je Aktie. "Die Liquidation der Gesellschaft läuft plangemäß und reibungslos und so wollen wir den Aktionären schon einen ersten Teil des Liquidationserlöses ausschütten", sagt Sascha Magsamen, Abwickler der GBS AG iL. Die Gesellschaft hat alle Vermögensgegenstände liquidiert, das freigesetzte Kapital wird als Sichteinlage vorgehalten. Durch die Vorabausschüttung auf den Liquidationserlös vermindert sich die noch in der Gesellschaft enthaltene Substanz wesentlich. Die Liquidation soll im Jahr 2018 abgeschlossen werden.



* * * Die Firmierung der GBS Asset Management AG geht auf die Grevener Baumwollspinnerei zurück, daher rührt die Abkürzung GBS. In den späten 1990er Jahren wurde die Gesellschaft nach zuvor betriebenen Textilaktivitäten abgewickelt und richtete sich als Kapitalmarkdienstleister mit Fokus auf Nebenwerte neu aus. Das Grundkapital ist in 427.000 Aktien eingeteilt. Die GBS-Aktie notiert im Freiverkehr der Börsen Hamburg und Berlin (WKN: 589870).



Disclaimer: Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der GBS Asset Management AG iL. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der GBS Asset Management AG iL dar.



