AEVIS VICTORIA SA / Swiss Medical Network SA - Die Société coopérative médicale de Beaulieu bleibt neben Swiss Medical Network SA weiterhin Minderheitsaktionärin der Générale Beaulieu Holding SA

AEVIS VICTORIA SA / Swiss Medical Network SA - Die Société coopérative médicale de Beaulieu bleibt neben Swiss Medical Network SA weiterhin Minderheitsaktionärin der Générale Beaulieu Holding SA 20.11.2017

PRESSEMITTEILUNG

Die Société coopérative médicale de Beaulieu bleibt neben Swiss Medical Network SA weiterhin Minderheitsaktionärin der Générale Beaulieu Holding SA

Die Société coopérative médicale de Beaulieu entschied, die von ihr gehaltenen Aktien der Générale Beaulieu Holding SA zu behalten und die Titel Swiss Medical Network im Rahmen des am 13. September 2016 publizierten Übernahmeangebots nicht anzudienen. Die Société coopérative médicale de Beaulieu bleibt damit mit 28.7% an der Générale Beaulieu Holding SA beteiligt.

Die Integration der Clinique Générale-Beaulieu in Genf in das Swiss Medical Network wird fortgesetzt, zum Wohle von Patienten, Mitarbeitenden und Ärzten.

Informationen: Medienstelle Swiss Medical Network, +41 (0) 22 366 99 87, media@swissmedical.net Philippe R. Blangey, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32, prb@dynamicsgroup.ch

Über Swiss Medical Network: Präsent in den drei wichtigsten Sprachregionen der Schweiz ist Swiss Medical Network die zweitgrösste Privatspitalgruppe der Schweiz. Im Zentrum der Wachstumsstrategie steht der Ausbau eines nationalen Netzwerkes durch den Erwerb von Spitälern und deren Restrukturierung. Hauptziel ist es, schweizerischen und ausländischen Patienten eine erstklassige medizinische Betreuung zu bieten. Die medizinischen Kompetenzen von Swiss Medical Network sind über die Landesgrenzen hinaus anerkannt, zum Beispiel durch das erste zertifizierte Brustzentrum einer Privatklinikgruppe in der Westschweiz, eine auf Schmerzen spezialisierte Klinik in Basel, Fachkompetenz und Spitzentechnologie in der Onkologie sowie renommierte Geburtshilfeabteilungen. Swiss Medical Network zeichnet sich durch die hohe Qualität der Dienstleistungen, exzellente Spital und Hotellerie-Infrastrukturen und angenehmes Ambiente aus. Swiss Medical Network betreibt derzeit 16 Privatspitäler in der Schweiz.

Über Clinique Générale Beaulieu: Clinique Générale-Beaulieu wurde 1899 gegründet und ist ein interdisziplinäres Privatspital mit den Spezialgebieten Orthopädie, allgemeine Chirurgie, Urologie, Gynäkologie und Maternität. Die Klinik verfügt über ein Radiologie-Zentrum, ein Institut für Nuklearmedizin sowie ein Zentrum für Physiotherapie und Rehabilitation. Ausgerüstet mit den neuesten technischen Gerätschaften und acht Operationssälen werden in der Clinique Générale-Beaulieu jährlich rund 5'700 Krankenhausaufenthalte gezählt. Die Clinique Générale-Beaulieu beschäftigt rund 400 Mitarbeitende und arbeitet mit rund 600 Belegärzten zusammen.

