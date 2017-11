Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen strebt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Neuwahlen an. Einen Rückzug aus der Politik schloss sie gleichzeitig aus. "Wenn jetzt Neuwahlen kämen, dann nimmt man das hin - ich fürchte gar nichts", sagte Merkel am Nachmittag im ZDF. Die Sendung "Was nun, Frau Merkel?" wird am Abend ausgestrahlt.

Die Bildung einer Minderheitsregierung unter ihrer Führung will die CDU-Vorsitzende nach eigenen Worten vermeiden. "Über eine Minderheitsregierung denke ich sehr ungern nach. Ich glaube, Deutschland braucht im Grunde eine stabile Regierung", betonte die Kanzlerin.

Die SPD hat sich bereits auf Neuwahlen festgelegt und eine Neuauflage der Großen Koalition ausgeschlossen. "Wir scheuen Neuwahlen nicht, im Gegenteil, wir halten sie auch für richtig", hatte Parteichef Martin Schulz betont.

Merkel erteilte Spekulationen eine Absage, wonach ihr Rückzug den Weg für ein neues schwarz-rotes Bündnis frei machen könnte. Eine Koalition könne nicht auf der Grundlage einer Erpressung gebaut werden. "Da kann nichts Gutes daraus werden", meinte Merkel.

Sie nannte das Platzen der Jamaika-Sondierungen unbefriedigend und bedauerlich. An eine Rückkehr der FDP an den Verhandlungstisch glaubt die Kanzlerin indes nicht mehr. "Ich glaube, die FDP hat sich das sehr gut überlegt und deshalb stellt sich diese Frage für mich nicht".

