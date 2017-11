Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Stratege Alexander Kovalenko erklärt, warum er Bankaktien meidet.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Lufthansa: plus 122 Prozent. Das ist die Kursentwicklung der vergangenen zwölf Monate. Das Erstaunliche: Gemessen am Nettogewinn von 2,2 Milliarden Euro, den die Lufthansa 2017 voraussichtlich einfahren wird, ist die Aktie billig. Sie ist an der Börse 13,3 Milliarden Euro wert - das entspricht dem sechsfachen Jahresnettogewinn. Die 30 Dax-Werte sind durchschnittlich mit dem 14fachen Nettogewinn bewertet. Angesichts der starken Stellung nach Insolvenz des Wettbewerbers Air Berlin halten wir die Aktie im Depot - und werden sie nachkaufen, sollte die Aktie um ein paar Euro fallen.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die letzten Jahre waren nicht gerade leicht für die europäischen Finanzinstitute. Mit dem schweizerischen Versicherer Baloise haben wir nur einen Vertreter der ...

