PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben sich am Montag von den gescheiterten Sondierungsgesprächen über eine Jamaika-Koalition in Deutschland nur kurzzeitig bremsen lassen und fester geschlossen. Am Nachmittag sorgte ein nachgebender Eurokurs für Unterstützung. Ein schwacher Euro wird an den hiesigen Aktienmärkten positiv gesehen, weil dies Exporte der europäischen Unternehmen erleichtern kann.

Der EuroStoxx 50 gewann letztlich 0,39 Prozent auf 3561,41 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex der Eurozone noch um knapp ein halbes Prozent nachgegeben und auf Wochensicht rund 1,3 Prozent verloren. Der französische CAC 40 gewann am Montag 0,40 Prozent auf 5340,45 Zähler. Der britische FTSE 100 stieg um 0,12 Prozent auf 7389,46 Punkte./edh/he

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

AXC0248 2017-11-20/18:12