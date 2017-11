So verwundert es nicht, dass Gas- und Rauchvergiftungen die häufigste Todesursache darstellen. Zudem verursacht Feuer in Gebäuden erhebliche Brandschäden. Diese bestehen primär aus den vernichteten Sachwerten und sekundär aus den Folgeschäden wie Ausfall- und Umweltschäden.

Leben retten, Brand hemmen und Sach- bzw. Folgeschäden minimieren, das sind die Prioritäten wenn ein Feuer in einem Gebäude ausgebrochen ist. Auch die elektrischen und optischen Kabel müssen und können einen Beitrag zum Brandschutz leisten, zumal die Kabeldichte in Gebäuden in den letzten Jahren ständig gestiegen ist. Beim Brandschutz durch Kabel lassen sich prinzipiell zwei Schutzziele aufzeigen. Einerseits geht es darum die Brandentstehung und die Brandfortleitung zu verhindern bzw. zu minimieren und die Entwicklung von Rauch und Entstehung von giftigen Gasen zu vermeiden bzw. zu unterdrücken.

Hier spricht man allgemein vom Brandverhalten (englisch: reaction to fire). Andererseits müssen während eines Brandes kritische Energie- und Nachrichtenverbindungen aufrechterhalten bleiben, also ihre Funktion innerhalb eines bestimmten Zeitraumes erhalten bleiben. Hier spricht man von Feuerbeständigkeit (englisch: resistance to fire).

Anforderungen an den Brandschutz in Gebäuden

Gemäß der Bauproduktenverordnung EU 305/2011 müssen Bauwerke derart entworfen werden, dass bei einem Brand

die Tragfähigkeit des Bauwerkes während eines bestimmten Zeitraums erhalten bleibt

die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerks begrenzt wird

die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauwerke begrenzt wird

die Bewohner das Bauwerk unverletzt verlassen oder durch andere Maßnahmen gerettet werden können sowie

die Sicherheit der Rettungsmannschaften berücksichtigt ist.

Sicherheitstechnische Anlagen müssen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig bleiben. Dies betrifft beispielsweise:

Feuerlöschanlagen und Wasserdruckerhöhungsanlagen zur Löschwasserversorgung

Rauchabzugs- und Wärmeabzugsanlagen,

Not- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen,

Personen- bzw. Rettungsaufzuge mit Brandfallsteuerung

Bettenaufzuge in Krankenhäuser

Ansteuerung und Versorgung von Notsystemen sowie

Brandmelde-, Alarmierungs- und Informationssysteme zur Evakuierung.

Wie ist das Brandverhalten von Kabeln definiert?

In den europäischen Normwerken EN 50575, EN 50399 und EN 13501-6 sind die ...

