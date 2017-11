Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den ersten Handelstag der Woche mit einem klaren Plus beendet und damit an die Aufwärtsbewegung von Ende der letzten Woche abgeknüpft. Der SMI stieg im Tagesverlauf fast kontinuierlich, vor allem getrieben von den deutlichen Aufschlägen bei den Roche-Papieren. Erst in der Schlussauktion sank der Leitindex wieder kapp unter die Marke von 9'300 Punkten.

Der Schweizer Markt liess sich damit nicht von der gescheiterten Regierungsbildung in Deutschland beeindrucken. Der Tag habe einmal mehr gezeigt, dass politische Börsen kurze Beine haben, kommentierte ein Händler. Die politischen Wirren im wirtschaftlich stärksten Land der Eurozone bedeute zwar Unsicherheit. Es liege vor allem an der guten konjunkturellen Lage, dass das Ende der Gespräche nicht nur in der Schweiz, sondern auch an anderen europäischen Aktienmärkten gut weggesteckt wurde, so die Einschätzung.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,26% höher auf 9'299,61 Punkten (Tageshoch 9'314). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) rückte um 0,98% auf 1'498,56 Zähler vor und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,15% auf 10'654,77 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 23 im Plus und sieben im Minus.

Roche (GS +5,9%) verzeichneten nach positiven Studiendaten einen starken Kursanstieg und waren grossmehrheitlich für das SMI-Plus verantwortlich. Der Pharmakonzern hatte am Morgen positive Ergebnisse für die beiden wichtigen Studien ...

