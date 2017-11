Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den ersten Handelstag der Woche mit einem klaren Plus beendet und damit an die Aufwärtsbewegung von Ende der letzten Woche abgeknüpft. Der SMI stieg im Tagesverlauf fast kontinuierlich, vor allem getrieben von den deutlichen Aufschlägen bei den Roche-Papieren. Erst in der Schlussauktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...