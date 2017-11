DAX mit beeindruckendem Comeback, Volkswagen sorgt für gute Stimmung

Nach dem Abbruch der Sondierungsgespräche für eine so genannte Jamaika-Koalition schien es so, als sollte der Start in die neue Woche im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) ordentlich in die Hose gehen. Dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer gelang nach einem holprigen Auftakt jedoch ein beeindruckendes Comeback.

Das war heute los. In der Spitze ging es heute für den DAX um 0,5 Prozent nach unten. Vorbörslich hatte es sogar noch etwas düsterer ausgesehen. Angesichts der abgebrochenen Gespräche von CDU/CSU, FDP und den Grünen für eine gemeinsame Regierungsbildung stellten sich viele Börsianer die Frage, wie es nun in der deutschen Politik weitergehen sollte. Bereits am Mittag schien diese Frage jedoch nicht mehr allzu wichtig zu sein.

Der DAX konnte sogar die psychologisch wichtige 13.000-Punkte-Marke zurückerobern. Während die politische Lage in Berlin unsicherer geworden ist, blickten Investoren offenbar auf die vielen positiven Aspekte wie die starke Konjunktur hierzulande und die gute Entwicklung der Unternehmensgewinne. Außerdem bleibt die lockere Geldpolitik der EZB als Impulsgeber.

