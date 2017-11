Von Tinder hat Whitney Wolfe-Herd eine Million Dollar wegen Diskriminierung und sexueller Belästigung eingeklagt. Im Interview mit dem Handelsblatt spricht die digitale Feministin über ihre Erlebnisse als Gründerin.

Whitney Wolfe-Herd, 28, möchte beim Interview im feinen Ham Yard Hotel in London gar nicht speziell über den Sexismus in Hollywood reden. Die Frau, die einst eine Million Dollar von Tinder wegen Diskriminierung und sexueller Belästigung einklagte, ist sich sicher: einen Harvey Weinstein gibt es in jeder Industrie. Sie spricht lieber über ihren Neustart, die Dating App "Bumble". Die App soll die sexistischen Strukturen des Online-Datings aufbrechen.

Worum geht es bei Bumble?Bumble ist eine Dating-App. Das Besondere ist, dass Frauen den ersten Schritt machen müssen. Nur die Frau darf innerhalb der ersten 24 Stunden nach einem Match den Mann anschreiben.

Warum gibt es Bumble wenn es Tinder gibt?Warum wurde Facebook gegründet als es bereits Myspace gab? Warum entwickeln sich Dinge weiter? Bumble hat nichts mit den anderen sozialen Netzwerken zu tun. Es gibt bei Frauen diese seltsame Dynamik "hard to get" zu spielen. Automatisch haben Sie dadurch beim Daten weniger Macht. Das wollen wir ändern. Frauen sollen sich in Liebesdingen endlich nehmen, was sie wollen. In meiner Dating-App sollen Frauen das Sagen haben.

Mögen Männer Bumble?Das erste Mal in ihrem Leben wird eine Frau den ersten Schritt wagen und sie ansprechen. Das ist genauso gut für Männer, wie für Frauen. Männern wird von klein auf eingeredet: Sprich das Mädchen an. Männer stehen unter großem Druck. Und durch Bumble werden Sie merken, dass Frauen an ihnen interessiert sind.

Aber ist es schön für eine Frau den ersten Schritt machen zu müssen?Natürlich ist es erst mal schwierig. Die Gesellschaft hat uns Frauen beigebracht niemals den ersten Schritt zu machen. Es ist so normal für uns wie der Kaffee am Morgen. Wir würden morgens auch keine Pizza essen. Es muss ein rigoroses Umdenken passieren.

Die Unternehmerin stellt viele Fragen. Dabei wirkt sie herzlich und interessiert. Ergreifen ...

