Zwei Kandidaten bewarben sich als neuer Chef des Beamtenbunds. Der eine versprach, der Organisation mehr Gehör bei der Politik zu verschaffen. Doch die Delegierten wählten seinen leiseren Konkurrenten.

Muss nach fünf Jahren Pause wieder ein Beamter an die Spitze des Beamtenbundes rücken, um die Interessen des Berufsstandes in der Politik künftig wirkmächtiger vertreten zu können? Die Delegierten auf dem Gewerkschaftstag des dbb Beamtenbund und Tarifunion beantworteten die Frage am Montag mit Nein. Allerdings fiel die Antwort nicht besonders deutlich aus.

Mit 330 von 625 abgegebenen Stimmen wurde Ulrich Silberbach an die Spitze der Dachorganisation gewählt, der gut 40 Gewerkschaften vorwiegend des öffentlichen Dienstes mit zusammen rund 1,3 Millionen Mitgliedern angehören. Von ihnen sind etwa zwei Drittel Beamte, die übrigen Tarifbeschäftigte. Für Silberbachs Gegenkandidaten Ernst G. Walter votierten 290 Delegierte.

Silberbach, der direkt nach seiner Wahl sein bisheriges Amt als Vorsitzender der Gewerkschaft Komba niederlegte, ist selbst kein Beamter, sondern Tarifbeschäftigter. Auch deshalb regte sich schon früh Widerstand gegen seine Kandidatur. Denn auch der bisherige dbb-Chef Klaus Dauderstädt, der sich nach seiner fünfjährigen Amtszeit nun in den Ruhestand verabschiedet, war kein Beamter.

Viele Kritiker trauten dem 56-jährigen Silberbach offenbar aber auch nicht zu, die Interessen der Organisation lautstark zu vertreten, so wie es einst Dauderstädts Vorgänger Peter Heesen getan hatte. Das wortmächtige Schwergewicht war in seiner neunjährigen Amtszeit gern gesehener Gast in Talkshows und konnte kaum an einem Mikrofon vorbeigehen. Dauderstädts ...

