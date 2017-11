TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 11/20/17 -- The common shares of Lanebury Growth Capital Ltd. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.

Lanebury Growth Capital Ltd. is an investment company targeting, in general, early stage technology businesses who have an entrepreneurial management team in place that have demonstrated leadership abilities with a clear strategic vision for the future. The invested capital will be in the $100,000 to $1,000,000 range and will represent a significant position giving Lanebury strong influence over corporate affairs. Lanebury will prefer that a proven monthly revenue model has been established that can be easily scaled up over a variety of software platforms used around the world. In general, Lanebury will act like a technology incubator advisory group assisting management with their proven experience and available capital whereby forward objectives become aligned towards mutual success.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Lanebury Growth Capital Ltd. a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

Lanebury Growth Capital Ltd. est une societe d'investissement qui cible, en general, les entreprises de technologie en debut de carriere qui ont une equipe de gestion entrepreneuriale en place qui ont demontre des capacites de leadership avec une vision strategique claire pour l'avenir. Le capital investi se situera dans la fourchette de 100 000 $ a 1 000 000 $ et representera une position importante conferant a Lanebury une forte influence sur les affaires corporatives. Lanebury preferera qu'un modele de chiffre d'affaires mensuel eprouve puisse etre facilement mis a l'echelle sur une variete de plates-formes logicielles utilisees dans le monde entier. En general, Lanebury agira comme un groupe consultatif d'incubateurs de technologie assistant la direction avec leur experience eprouvee et leur capital disponible, dans le cadre duquel les objectifs prospectifs s'alignent sur la reussite mutuelle.

Issuer/Emetteur: Lanebury Growth Capital Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): LLL Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en 10 320 803 circulation: Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour 0 emission: Diversified Industries/Societes CSE Sector/Categorie: diversifiees CUSIP: 515504 10 8 ISIN: CA 515504 10 8 3 Boardlot/Quotite: 500 Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 21 novembre/November 2017 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: June 30/le 30 juin Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

