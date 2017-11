US-Finanzminister Steven Mnuchin hat sich wegen eines Fotos, das in den sozialen Netzwerken kursiert, Kritik eingehandelt. Auf dem Bild posiert er mit seiner Frau in der Bundesdruckerei in Washington mit Dollarnoten.

Das Aufsehenerregende an dem Foto, das US-Finanzminister Steven Mnuchin momentan im sozialen Netzwerk Twitter in ein unvorteilhaftes Licht rückt, ist eigentlich nicht Mnuchin selbst, sondern eher seine Frau, die ebenfalls zu sehen ist. Beide posieren in der Bundesdruckerei in Washington. Sie halten einen Bogen neuer Ein-Dollar-Noten in der Hand. Ein Routine-Auftritt für einen Finanzminister, etwas ungewöhnlicher, dass seine Frau dabei ist. Was wirklich ins Auge fällt, ist aber, dass die Hand, mit der sie die Geldscheine ...

