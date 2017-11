ActivTrades, einer der weltweit führenden Online-Broker für den Forex-Handel, wurde im zweiten Jahr in Folge mit dem Le Fonti Forex Broker of the Year Award ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171120005965/de/

ActivTrades was awarded at the Le Fonti Awards (Photo: Business Wire)

ActivTrades ist ein Unternehmen nach britischem Recht. Es verfügt über Niederlassungen in Kontinentaleuropa und im Nahen bzw. Mittleren Osten und wurde von der aus über 120 Journalisten bestehenden Redaktion von Le Fonti, einem internationalen unabhängigen Medienunternehmen und Forschungszentrum, zum Sieger gekürt.

Le Fonti honorierte den Broker für "sein Bestreben, die Trading-Aktivitäten seiner Kunden durch eine einzigartige Kombination aus überragendem Nutzenversprechen, vielfältigem Produktangebot und hervorragendem Kundenservice zu maximieren". Die Juroren von Le Fonti merkten an, dass die von ActivTrades angebotenen "Spreads zu den engsten am Markt zählen" und das Unternehmen "vielfältige professionelle Webinare anbietet

ActivTrades ist darauf spezialisiert, branchenführende Leistungen zum Handel von Forex und CFDs (Contracts for Difference) anzubieten. Im Rahmen der kontinuierlichen Bestrebungen des Unternehmens zum Schutz seines weltweiten Kundenstamms hat ActivTrades seinen Kundenversicherungsschutz auf 1 Million britische Pfund verdoppelt, ohne dass den Kunden dadurch zusätzliche Kosten entstehen. Diese erweiterte Versicherung bietet Kunden mit erheblichen Investitionen zusätzlichen Schutz.

Ricardo Evangelista, International Desk Manager bei ActivTrades, äußerte sich wie folgt: "Unsere Unternehmenswerte konzentrieren sich auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Bemühungen im zweiten Jahr in Folge honoriert wurden

In Zeiten des raschen Wandels in der Branche sind wir stolz darauf, für unsere Kunden keine Mühen zu scheuen. Unser weltweiter Bestand von über 50.000 Kunden wächst von Jahr zu Jahr. Im dritten Quartal 2017 verzeichneten wir fast 20.000 aktive Trader. Dies zeugt von unseren Fähigkeiten, den Erwartungen des Marktes gerecht zu werden, sowie von unserem kontinuierlichen Streben, unser Leistungsangebot auszudehnen und zusätzlichen Mehrwert anzubieten

Die Le Fonti Awards sind eine stets mit Spannung erwartete Veranstaltung, bei der weltweit führende Unternehmen vertreten sind. Bei dieser Veranstaltung werden branchenführende Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Bankwesen, Wirtschaft und Versicherungswesen ausgezeichnet.

ÜBER ACTIVTRADES

ActivTrades ist führender Online-Broker für den Handel von Forex, CFDs (Contracts for Difference) und Spreadbetting. Das Unternehmen ist seit 2001 aktiv. Sitz des Unternehmens ist London; weitere Niederlassungen befinden sich in Mailand, Sofia und Dubai. Der globale Kundenstamm von ActivTrades wächst; die Kunden haben im Laufe der Jahre das kontinuierliche Innovationspotenzial, die hervorragende Trading-Umgebung und das effiziente Risikomanagement des Unternehmens schätzen gelernt.

Der preisgekrönte Kundenservice von ActivTrades steht von Sonntagabend bis Freitag rund um die Uhr zur Verfügung und unterstützt Kunden in 14 Sprachen per Telefon, E-Mail und Livechat.

Eine Reihe weltweit anerkannter Auszeichnungen legt Zeugnis von der hohen Qualität ab, die ActivTrades in Bereichen wie Kundenservice, Kundenschutz und Trading-Ausführung seit Jahren bietet. Das Unternehmen wurde 2017 für sein großes Gewinnwachstum zudem in die Sunday Times Profit Track 100 Liste aufgenommen.

Alle gehebelten Produkte tragen ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital und sind nicht für alle Investoren geeignet.

ActivTrades PLC ist von der britischen Financial Conduct Authority (FCA - Registrierungsnummer 434413) zugelassen und wird von dieser reguliert.

Für die ActivTrades FSCS Zusatzversicherung gelten die Bedingungen der Versicherungspolice; Anspruch auf Schutz durch das Financial Services Compensation Scheme hängt von der Art und dem Status der Forderung ab.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171120005965/de/

Contacts:

ActivTrades

PRESSEKONTAKT

RACHEL SAM, +44 (0) 207 6500 500

rsam@activtrades.com

oder

LAURA SALVAGE

lauras@pha-media.com