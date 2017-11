Deutschland (ots) -



Auf der Suche nach Nachhaltigkeit? greenya - im Herzen wie immer grün, nun auch mit buntem Gesicht! Die erste innovative Suchmaschine für nachhaltiges Leben ist in neuem Design verfügbar. Im Gepäck sind frische Inhalte, positive Nachrichten und mehr als 20.000 faire und umweltfreundliche Adressen, die darauf warten, entdeckt zu werden.



Nachhaltigkeit ist mehr als ein Wort - es ist die Entschlossenheit etwas zu bewegen. Jeden Tag und zu jeder Zeit.



Ob veganes Leben, natürliches Bauen, sanftes Reisen, fair/eco-Fashion, grünes Geld, oder Photovoltaik: greenya ist seit 1997 online und hat sich das Ziel gesetzt, für alle Kaufentscheidungen die nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen zu bieten und unsere Erde damit jeden Tag ein Stück menschen-, tier- und umweltfreundlicher zu gestalten.



KonsumentInnen wenden sich ab von Überfluss und Geiz. Das gesellschaftliche Engagement für Nachhaltigkeit wächst stetig. Diese Entwicklungen wirksam zu fördern, ist das Kernanliegen von greenya.



Die Inhalte auf greenya.de richten sich nicht nur an VerbraucherInnen, die in den Ballungszentren Deutschlands leben. Auch im ländlichen Raum findet sich ein grünes Angebot mit bewusst handelnden Unternehmen im Hintergrund.



Die greenya-Redakteure versorgen die LeserInnen mit spannenden und vor allem verbrauchernahen Informationen, wie sich Nachhaltigkeit in den Alltag eines jeden integrieren lässt. Ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit tiefer Überzeugung. Tolle Gewinnspiele - im aktuellen Weihnachtsgewinnspiel werden drei greenya-Überraschungsboxen verlost - sind ebenfalls Teil der neuen bunten greenya-Welt.



"Es gibt Menschen, die können bewegen, verwandeln Dürre in warmen Sommerregen!" Die Pioniere von greenya haben eine klare Vision von Nachhaltigkeit im Kopf. Und den Wunsch im Herzen, dass ihnen viele Menschen folgen mögen.



Wir Konsumenten haben durch unser Nachfrageverhalten bedeutenden Einfluss auf das Angebot des Marktes. Wir tragen die Verantwortung für gesellschaftliche Entwicklungen. greenya hilft dabei diese Macht jeden Tag verantwortungsvoll einzusetzen.



