Zürich - Ein Pferdesattel, viel Holz, Bücher und Zeitschriften - nicht gerade ein gewöhnliches Interieur für einen Schuhstore. Eine Ducati, die mitten im Ladenlokal steht, erst recht nicht. Aber Benci Brothers ist auch alles andere als gewöhnlich.

Im neuen Flagship-Store an derSihlstrasse 37 hat es auf 200 m² genug Platz für Damen und Herren-Schuhe, Taschen, Kleinlederwaren und Inspirationen verschiedenster Art.

Hier ist das Handwerk zu Hause

Hell, offen und grosszügig ist der Eckladen in der Zürcher Innenstadt, der neu den Schriftzug Benci Brothers trägt. Wer einen Blick in eins der sieben Schaufenster wirft, kann bereits von aussen erahnen, dass dieser Store etwas ganz Besonderes ist. Beim Betreten wird klar: Hier ist das Handwerk zu Hause und jeder Winkel erzählt eine Geschichte. Die Verkaufsfläche von 200 m² bietet Kundinnen und Kunden neben hochwertigen Schuhen, Taschen und Kleinlederwaren alles, was Ästhetikern das Herz höher schlagen lässt. Bewundern kann man Kommoden aus Altholz, welche die Produkte ...

