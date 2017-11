Kiel (ots) - Tanja Köhler rückt zum 1. Januar 2018 in die Chefredaktion der "Kieler Nachrichten" auf. Die 33-Jährige, die weiterhin das Ressort Digitale Angebote leiten wird, wurde von den Gesellschaftern zum Mitglied der Chefredaktion ernannt. Das gab Geschäftsführer Sven Fricke am Montag in Kiel bekannt. "Tanja Köhler hat die digitale Entwicklung der Redaktion bereits in den vergangenen Jahren mit großem Engagement vorangetrieben", sagte Chefredakteur Christian Longardt. Die aus Mainburg (Bayern) stammende Köhler hat die katholische Journalistenschule ifp besucht und ist seit 2012 Redakteurin in Kiel. Sie hat unter anderem ein Trainee-Programm der Mediengruppe Madsack absolviert und leitet das Digitalressort der KN seit Anfang 2016. Zur dreiköpfigen Chefredaktion in Kiel gehört als Longardts Stellvertreter Bodo Stade, zugleich Chef des Schleswig-Holstein-Ressorts.



