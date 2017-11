München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema: Die Gescheiterten - Wer kann uns jetzt regieren?



Die Gäste: Paul Ziemiak (Bundesvorsitzender Junge Union) Nicola Beer (FDP, Generalsekretärin) Dorothee Bär (CSU, Parlamentarische Staatssekretärin, Bundesverkehrsministerium) Ralf Stegner (SPD, Stellv. Parteivorsitzender; Fraktionsvorsitzender in Schleswig-Holstein) Robin Alexander (Redakteur WELT und WELT am Sonntag; Berichterstatter der WELT-Gruppe für das Kanzleramt) Simone Peter (B'90/Grüne, Bundesvorsitzende) Werner Patzelt (Politikwissenschaftler)



Ein Monat Sondierung - und dann das Scheitern. Wer ist schuld am Ende von Jamaika? Gibt es jetzt noch Alternativen zu Neuwahlen? Und was wird aus Angela Merkel?



Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Redaktion: Markus Zeidler (WDR)



Pressekontakt: Dr. Lars Jacob Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898 E-Mail: lars.jacob@DasErste.de