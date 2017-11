Der Fernbusdurchstarter aus Deutschland greift in den USA an. Doch auf der anderen Seite des Atlantiks muss ein neues Konzept her: Rezepte aus der Heimat werden gegen den Platzhirsch Greyhound aber nicht ausreichen.

Montagvormittag, New Yorker Busbahnhof, Gate 66: Es ist kalt und zugig im Keller des Busterminals, viele Fahrgäste tragen noch in der Wartehalle dicke Mützen auf dem Kopf. Gerade mal ein Dutzend Sitzplätze gibt es hier. Die meisten Fahrgäste stehen ohnehin an, um den Moment ja nicht zu verpassen, in dem die Tür zum Bussteig für den Greyhound-Bus nach Philadelphia geöffnet wird. Eine Sitzplatzreservierung ist vorab nicht möglich. Wer aber früh gebucht hat, darf zuerst in den Bus. Und das lohnt sich: Gleich mehrere Sitze haben Risse im Stoff oder eine defekte Steckdose unter dem Platz. Der Einstieg in den silbergrauen Fernbus mit dem Windhund an der Längsseite, dem legendären Firmenlogo von Greyhound, beginnt immerhin pünktlich um kurz vor 11.00 Uhr.

Die Fahrt in das etwa zwei Stunden entfernte Philadelphia kostet bei Greyhound 14,50 Dollar. Billiger geht es nicht. Für den Preis nehmen die Kunden auch abgenutzte Sitze und ein instabiles WLAN in Kauf. Touristen aus Deutschland und Japan drängen auf die Plätze, dazu ein paar Studenten, die ihre Lehrbücher auspacken. "Ich brauche keinen Luxus. Ich will günstig von A nach B kommen", sagt etwa Ashley James. Am Wochenende arbeitet die Afroamerikanerin in New York als Kellnerin und wohnt bei ihrem Freund. Jeden Montag fährt sie nach "Philly", wo sie unter der Woche als Verkäuferin arbeitet und bei ihren Eltern schläft. "Greyhound ist die günstigste Option für mich", sagt sie.

In den USA gilt in der Branche eine Faustregel: Das Auto ist das bevorzugte Transportmittel der Mittelschicht. Und der Fernbus etwas für all diejenigen, die sich einen eigenen Pkw nicht leisten können. Die Branche kommt mit dem Billigimage zurecht. Rund 62 Millionen Busfahrten, 23 Prozent mehr als noch 2010, wurden 2016 in den USA gebucht. Mit einem Marktanteil von 31,2 Prozent dominiert Greyhound das Geschäft, auch wenn der Komfort bei dem Unternehmen auf der Strecke bleibt. Genau hier will nun aber ein junger Angreifer aus Deutschland den Markt aufmischen, der schon in der Heimat Spektakuläres erreicht hat.

Der Angreifer heißt FlixBus und ist seit seiner Gründung vor nur vier Jahren in der Heimat zum unangefochtenen Marktführer vorgefahren. Nun hat sich ein fünfköpfiges FlixBus-Team nach Los Angeles aufgemacht, um von dort aus die Expansion in die USA vorzubereiten. Schon im kommenden Jahr sollen die ersten markanten grünen Busse über die US-Highways rollen.

Mit mehr Komfort, einem frischen Image und einfachem Buchen und Bezahlen via Website oder App will Flixbus den Traditionsunternehmen Kunden abjagen, so, wie es in der Heimat einst mit der Konkurrenz gelang. "Fernbusse in den USA sind heute so uncool, wie das in Europa früher der Fall war", sagt FlixBus-Chef André Schwämmlein. Er läutet eines der spektakulärsten Rennen ein, das die Branche weltweit seit Jahren erlebt hat - ob er gewinnt, ist aber eine andere Sache.

Seit 1914 rasen die Windhunde schon durch Nordamerika. Heute fährt Greyhound mit 1200 Bussen rund 3800 Ziele in den USA und Kanada an. 18 Millionen Kunden zählte das Unternehmen zuletzt, der Umsatz liegt bei rund 900 Millionen Dollar im ...

