Flixbus expandiert in die USA. Im Interview verrät Gründer André Schwämmlein, warum er den US-Markt für verstaubt hält, wo Flixbus besser ist und welche Rolle ein Globus bei der Expansionsentscheidung gespielt hat.

WirtschaftsWoche: Herr Schwämmlein, vor nicht einmal fünf Jahren haben Sie mit zwei Freunden den Fernbusanbieter Flixbus gegründet. Nun expandieren Sie in die USA. Werden Sie langsam größenwahnsinnig?André Schwämmlein: Absolut nicht. Wir glauben an unsere Chance. Aber natürlich wird der US-amerikanische Fernbusmarkt ein harter Brocken. Derzeit schauen wir uns deshalb ganz genau an, welche Strecken Potenzial haben. Darin haben wir ja Erfahrung. Denn wir sind inzwischen in 26 europäischen Ländern unterwegs, wo wir überall mal bei null angefangen haben.

Ihnen dürfte aber nicht entgangen sein, dass Ihnen in den USA die Platzhirsche Greyhound und Megabus das Leben schwer machen werden...Wir sind immer gut damit gefahren, weniger auf die Konkurrenz zu achten und stattdessen zu schauen, was wir unseren Kunden bieten können. Wir reflektieren: Was ist das beste Produkt, was ist das beste Netz, was ist die beste Technologie? Wir sind davon überzeugt, dass der US-amerikanische Markt von einem gesunden Wettbewerb profitieren würde. Außerdem betrachten wir uns als eine zusätzliche Mobilitätsalternative. Zusammen mit regionalen Buspartnern werden wir, wie hierzulande, den besten Mix aus Qualität, Netzwerk und fairen Preisen bieten können.

Megabus verkauft Tickets ab einem US-Dollar. Preiswerter geht es nicht. Wie wollen Sie bei diesen Kampfpreisen als Neueinsteiger Kunden überzeugen?Der Wettbewerb wird nicht ausschließlich über den Preis entschieden. Wir wissen, wie man ein Netzwerk aufbaut und worauf es den Kunden ankommt. Das beginnt bei der einfachen Buchung des Tickets und geht weiter über direkte Verbindungen, bequeme Sitze und WLAN im Bus. Unsere Stärke ist unsere Affinität zur Technik und unsere Kundenfokussierung.

WLAN ...

