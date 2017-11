Das Fachmagazin "Elite Report" und das Handelsblatt als Medienpartner haben in München die besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum gekürt. Dabei mahnten die Juroren mehr Nähe zu den Kunden an.

Beherzt auf Aktien setzen - das war in diesem Jahr das Erfolgsrezept, auch wenn die Vorzeichen zunächst ganz anders aussahen. An den Börsen prallte politischer Druck weitgehend ab - etwa durch einen neuen US-Präsidenten Donald Trump oder Sorgen vor einem Rechtsruck bei Wahlen in mehreren Ländern Europas.

Mit einer sich international erholenden Konjunktur zogen die Aktienkurse kräftig an, während die Anleihemärkte recht ruhig blieben. So konnten die vom Fachmagazin "Elite Report" ausgezeichneten Vermögensverwalter auch in konservativen Kundendepots mit niedrigem Aktienanteil im Durchschnitt mittlere einstellige Renditen vorweisen, wie Hans- Kaspar von Schönfels, Gründer und Herausgeber des "Elite Report" errechnet hat. In Depots mit höherem Aktienanteil finden sich nicht selten zweistellige Erträge.

Doch Rendite ist nur ein Kern-Baustein für eine gute Vermögensverwalterleistung. Die Anlageprofis müssen ihre Kunden gründlich und respektvoll beraten, ...

