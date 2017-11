Aurora Cannabis Inc. will den kanadischen Mitbewerber CanniMed Therapeutics schlucken. Das Management von CanniMed Therapeutics zeigte sich mit Blick auf die "Aurora-Offerte" nur mäßig erfreut. Eine direkte Anfrage von Aurora Cannabis Inc. an das Management von CanniMed Therapeutics wurde abgewiesen. Dass die nahende Legalisierung von Cannabis in Kanada eine Konsolidierungswelle auslöst, ...

