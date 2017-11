Frankfurt am Main (ots) -



Der diesjährige GREEN BRANDS AWARD wurde am 14.11.2017 an die Marke ÜBERWOOD® verliehen. Die Verleihung fand im Naturkundemuseum Senckenberg in Frankfurt statt.



Mit der Kraft der Kiefer - ÜBERWOOD® steht für einen ganzheitlichen, nachhaltigen Ansatz vom Inhalt bis zur Verpackung. Haarpflegeprodukte von ÜBERWOOD® sind sanft zu Kopfhaut und Umwelt! Mit dem Launch der Haarkosmetik-Linie ÜBERWOOD® bringt das Familienunternehmen Ewald eine neuartige, umweltbewusste und natürliche Pflegeserie auf den Markt. Im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main erhielten 38 Marken den Green Brand Award als Auszeichnung "grüne Marken Deutschlands". Hannes Jaenicke, bekannter Schauspieler und engagierter Umweltschützer, wurde als "GREEN BRAND Germany Persönlichkeit 2017" geehrt. GREEN BRANDS ist eine internationale und unabhängige -Marketing-Organisation mit Hauptsitz in Irland. Die Organisation verleiht in Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen und Gesellschaften aus den Bereichen Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie mit Markt- und Meinungsforschungsinstituten das GREEN BRANDS-Gütesiegel. Mit der Auszeichnung werden "grüne" Marken des täglichen Lebens geehrt, die auf das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung für mehr Nachhaltigkeit, Umweltschutz und gesunden Lebensstil reagieren oder von Beginn an so ausgerichtet sind.



ÜBERWOOD®s Geheimnis liegt in der Kraft der Kiefer. Deren wertvolle Rohstoffe verleihen der Marke ihre Individualität. Das Kernholz entwickelt besondere, unter anderem keimreduzierende Inhaltstoffe, welche den Baum von innen heraus stärken und schützen. Diese Wirkung wird für die Pflegeserie genutzt. Das Kiefernkernholz-Extrakt schützt und pflegt die Kopfhaut, stärkt die hauteigene Schutzbarriere und beruhigt irritierte und gestresste Haut. Darüber hinaus nutzt ÜBERWOOD® die nachwachsende Kraft der heimischen Hölzer für die markante Verpackung. Zur Herstellung dieser werden Kiefern und andere Nadelhölzer (aus nachhaltiger Waldwirtschaft) eingesetzt, die den Anteil des Erdöls deutlich verringern. Es entsteht ein ganz neues Material: Das Polywood!



ÜBERWOOD® ist erhältlich bei Amazon.de, Hagel-shop.de, Najoba.de, Biorausch.de und Flaconi.de



