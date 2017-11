HNA braucht offenbar eine Verlängerung eines am Freitag fälligen Kredits mit einem Volumen von 380 Millionen Euro. Die Gespräche über die bereits in der vergangenen Woche geäußerte Bitte sind noch zu keinem Ergebnis gekommen.

Der chinesische Mischkonzern HNA will Insidern zufolge ihre Banken überzeugen, einen am Freitag fälligen Kredit um drei Monate zu verlängern. Dieses Anliegen habe der Deutsche-Bank-Großaktionär vergangene Woche geäußert, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Mit dem einjährigen Kredit im Volumen von 3,5 Milliarden Hongkong Dollar (380 Millionen Euro) hatte die Gruppe einen Teil ihres ersten Grundstückskauf in Hongkong finanziert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...