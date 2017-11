Bei der Bundestagswahl fuhr die CSU ein so schlechtes Ergebnis ein wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Parteichef Seehofer ist seitdem angeschlagen. Mögliche Nachfolger bringen sich schon in Stellung.

In der Debatte über die Zukunft von CSU-Chef Horst Seehofer wollen zwei der einflussreichsten Parteigremien in dieser Woche eine Klärung herbeiführen. Nach dem Scheitern der Koalitionssondierungen in Berlin wolle Seehofer am Donnerstag in München vor der Landtagsfraktion und danach vor dem Parteivorstand sprechen, erklärten Sprecher beider Gremien am Montag. In CSU-Kreisen hieß es, die Geduld vieler in Partei und Fraktion gehe allmählich zur Neige, und sie drängten auf eine rasche Entscheidung. Es sei aber völlig offen, ob Seehofer am Donnerstag bereits selbst Vorstellungen über den künftigen Parteivorsitz und die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl im kommenden Jahr äußern oder sich noch Zeit für interne Gespräche erbitten werde.

Bisher beansprucht der bayerische Ministerpräsident beide Positionen für sich. Nach den Verlusten bei der Bundestagswahl wurde jedoch wiederholt der Ruf nach einer Ablösung Seehofers laut. Die Partei bangt um ihre absolute ...

