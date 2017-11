Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Zurzeit ist der globale Klimawandel ein großes Problem für die Menschheit. Er verstärkt extreme Wetterereignisse wie tropische Wirbelstürme, Hitzewellen, Winterstürme, Überflutungen und den Anstieg der Meeresspiegel, was beträchtliche Auswirkungen auf die Bereiche Landwirtschaft, Energie, Industrietätigkeiten, Ökosysteme der Meere sowie nachhaltige Küstenentwicklung hat und zu Wirtschaftsverlusten in Milliardenhöhe führt.



Kein Land kann das Problem des globalen Klimawandels alleine lösen. Seit 2015 widmet sich Chinas erstes nationales Labor - Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology (QNLM) - in einem Pilotprojekt dem Aufbau eines globalen Netzwerks für kollaborative Innovation und führt modernste, strategische, fundamentale und indigene technologische Meeres- und Klimainnovationen durch.



Aufbau von zwei gemeinsamen Überseelaboratorien mit den USA und Australien



Es ist eine große Herausforderung für die Welt, das Klima der Erde basierend auf hochauflösenden Computer- und Erdklimamodellen genau und detailliert vorherzusagen. Um den negativen Einfluss des globalen Klimawandels zu entschärfen, fördert das QNLM gemeinsam mit dem National Center for Atmospheric Research (NCAR) und der Texas A&M University (TAMU) den Aufbau eines internationalen Labors für hochauflösende Erdsystemvorhersagen (International Laboratory for High-Resolution Earth System Prediction, iHESP).



iHESP ist bereits das zweite gemeinsame Labor, das von QNLM und führenden geowissenschaftlichen Forschungsinstituten weltweit gegründet wurde. Das erste war das International Center for Southern Hemisphere Oceans Research (CSHOR) in Hobart, Australien. Am 22. Mai 2017 starteten QNLM und CSIRO gemeinsam das CSHOR. Entsprechend der Seidenstraßeninitiative des 21. Jahrhunderts will das CSHOR globale Meeresressourcen zusammenbringen und Innovationen fördern, um bei der Erforschung der Ozeane in der südlichen Hemisphäre und in der Antarktis zusammenzuarbeiten, Talente für Meeresforschung zu schulen und die Entwicklung von Meeresforschung und -technologie in China zu fördern.



Mit je einer Basis in den Vereinigten Staaten und Qingdao wird das iHESP eine weitere hervorragende innovative Plattform für eine Win-Win-Kooperation bei der Bewältigung des Klimawandels sein. Es wird sich auf die Forschung hochauflösender Erdsystemvorhersagen konzentrieren und mehr Ressourcen bündeln, um die Entwicklung eines Modells aktiv zu fördern und die wissenschaftliche Aufmerksamkeit für die multiskaligen internen Wechselwirkungen des Erdsystems zu erhöhen. Es wird die Zusammenarbeit mit Future Earth, IGBP, WCRP und anderen internationalen Programmen fördern und versuchen, das globale Zentrum für Erdsystemsimulationen und Vorhersageforschungen zu werden.



Gemäß der Prinzipien von "Offenheit, Mobilität, Zusammenarbeit und Teilen" wird das QNLM auch mit Deutschland, Russland, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern zusammenarbeiten, um insgesamt fünf internationale gemeinsame Forschungszentren und mehr als 100 offene Studios aufzubauen. Ziel dabei ist es, das globale Innovationsnetzwerk für Zusammenarbeit aufzubauen und ein umfassendes Meeresforschungszentrum von Weltklasse zu werden.



Einrichten von offenen Plattformen für Forschungen zum Klimawandel



Das QNLM hat fortlaufend die wissenschaftlichen und technischen Strukturreformen ausgeweitet, angewandte Grundlagenforschung betrieben und den Aufbau einer Vielzahl an öffentlichen Forschungsplattformen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen gefördert.



Ende 2016 wurde das High Performance Computing Center im QNLM mit der weltweit schnellsten Rechengeschwindigkeit im maritimen Bereich eingesetzt. Zurzeit untersuchen die Forscher das Supercomputing im Exa-Bereich, was als "nächste Krone im Supercomputing" angesehen wird. Außerdem konzentriert sich das QNLM gemeinsam mit der China Telecom Group, dem National Supercomputing Center in Jinan und Wuxi auf wichtige technologische Innovationsprojekte, um das erste internationale Supercomputing-Netzwerk aufzubauen. Das QNLM wird unbeirrt am Aufbau einer Plattform mit Großanlagen und Infrastruktur arbeiten, um unsere weltweite Führungsposition zu erhalten.



